وزير الدفاع الايراني يحذر الاعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة

من المؤكد ان اعداء الشعب الايراني سيتلقون ردا ساحقا على اي خطوة حمقاء وجاهلة يقومون بها وسيدفعون ثمنا باهظا.

حذر وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد محمد رضا آشتياني، الاعداء من القيام باي خطوة حمقاء وجاهلة.

وكتب العميد آشتياني في تغريدة له على موقع تويتر مساء الجمعة: من المؤكد ان اعداء الشعب الايراني سيتلقون ردا ساحقا على اي خطوة حمقاء وجاهلة يقومون بها وسيدفعون ثمنا باهظا.

يذكر ان مناورات "فاتحو خيبر" انطلقت صباح اليوم الجمعة في شمال غرب البلاد وفي محور "بلدشت-جلفا" بمشاركة لوائي الدروع 216 و 316 واللواء 25 ومجموعة المدفعية 11 ومجموعة الحرب الالكترونية والمجموعة 433 للهندسة القتالية، بدعم من مروحيات طيران الجيش.