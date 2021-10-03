مناورات "فاتحو خيبر" استعراض صغير لقوتنا العسكرية

وخلال المناورات، أطلقت وحدة المدفعية النار على مواقع وأهداف محددة مسبقًا، وفي نفس الوقت نفذت الوحدات المدرعة عملية القوة الضاربة المدرعة.

أعلن قائد القوات البرية التابعة للجيش الإيراني، أنه سيتم ازاحة الستار عن سلاحين مضادين للدبابات إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى للجيش ووزارة الدفاع في مناورات " فاتحو خيبر".

وقال حيدري أن الهدف من إجراء مناورات "فاتحو خيبر" هو اختبار المعدات والأسلحة المصنوعة في نهاية كل دورة تدريبية وكلما كان لدينا إنجاز خاص.

وأضاف، ان هذه المناورات لها أيضا حساسية خاصة، وهو التواجد الخفي لعناصر الكيان الصهيوني وكذلك عدد كبير من إرهابيي داعش في دول المنطقة. حيث دخل ارهابيو داعش المنطقة بدعوة من إحدى دول المنطقة خلال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان. ولأننا لسنا متأكدين مما إذا كانوا قد غادروا المنطقة، سيتم إرسال رسالة إليهم من خلال هذه المناورات. يجب أن يعلموا هم والصهاينة أنه لا مكان لهم في المنطقة وأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها حساسية خاصة تجاههم وستضربهم أينما رأتهم.

كما أعلن أن أربعة إنجازات جديدة سيتم اختبارها ميدانياً، بما في ذلك طائرة بدون طيار بعيدة المدى ودقيقة الإطلاق صممتها وصنعتها القوات البرية للجيش، والأنظمة التي يمكن أن تكون فعالة للغاية في الدفاع والحرب، و نوعان من الأسلحة المضادة للدبابات صممها وصنعها خبراء الجيش ووزارة الدفاع. وسيتم اختبار مداها ودقتها. وسنقوم باختبار جانب من قذائف المدفعية الذكية.

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انطلاق مناورات "فاتحو خيبر" شمال غرب ايران

وانطلقت صباح اليوم الجمعة مناورات "فاتحو خيبر" التي تنفذها القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية شمال غرب البلاد.

وتجري هذه المناورات بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري وممثلي القيادة العامة لقوات الملسحة الايرانية.

في هذه المناورات، قامت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للجيش في البداية باستطلاع المنطقة وبعد إرسال الصور إلى مركز القيادة، ثم قام لواء الرد السريع الخامس والعشرون المحمول جوا بتنفيذ انزال في منطقة المناورات.

وخلال المناورات، أطلقت وحدة المدفعية النار على مواقع وأهداف محددة مسبقًا، وفي نفس الوقت نفذت الوحدات المدرعة عملية القوة الضاربة المدرعة.

وفي جميع مراحل مناورات "فاتحو خيبر" تقوم مروحيات طيران الجيش من طراز كوبرا بدعم ناري للوحدات العاملة.