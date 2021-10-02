العشائر والأحزاب السياسية والانتخابات العراقية: ديناميكية متحولة

يحاول الكاتب Alison Pargeter في هذه المقالة البحثية التي نشرت على موقع War on the Rocks أن يبين تقدم موقع العشائر في الحياة السياسية العراقية من مجرد أداة يمكن للأحزاب السياسية توظيفها قبيل الانتخابات إلى دور فاعل ومستقل. ما يشير الباحث بارجيتر إليه هو أن الاستحقاق الانتخابي الحالي فتح المجال للعشائر العراقية أن تبلور دورها أكثر، ويعزوا ذلك إلى سببين أساسيين هما:

- السبب الأول: إن العشائر بعد مظاهرات 2019 بدأت تتجنب العلاقة الظاهرية والتواصل العلني مع الأحزاب السياسية التقليدية، وتحاول إعادة تموضع نفسها مع المتظاهرين.

- السبب الثاني: نفس القانون الانتخابي الجديد الذي قضى بتقسيم الدوائر إلى 83 دائرة، وإلى الترشيح الفردي، أدى إلى إعطاء الفرص للعشائر والقبائل بأن ترشح، بسبب صغر الدوائر أكثر وإمكانية الترشح الفردي.

يحاول الكاتب بهذه المقال أن يستهدف أمرين من هذه الدراسة الأول هو علاقة الأحزاب بالعشائر، ومحاولة إفراغ البنية البشرية للأحزاب من الأفراد الذين ينتمون للعشائر.

الأمر الثاني هو دفع العشائر للعب دور أساس في الحياة السياسية، خصوصًا مع إمكانية استهداف العشائر واستمالتهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا.

على هذا الأساس، يناقش الكاتب في مقالته البحثية هذه إلى وجود ديناميكية متحولة للعلاقة ما بين العشائر والأحزاب السياسية.

لطالما اعتبرت العشائر لاعبا أساسيا في السياسة العراقية. ومع ذلك، ومع اقتراب موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، فإن التجمعات العشائرية الكبيرة والاحتفالات التي تسعى فيها الكتل السياسية في البلاد عادة إلى التودد إلى القبائل والمشايخ، غائبة بشكل ملحوظ. وخلافا للسنوات الماضية، فإن الزعماء السياسيين لا يتدافعون لزيارة الضيف القبلي، أو بيوت الضيافة، أو وضع الولائم، وتوزيع الهدايا، من المسدسات إلى قطع الأراضي، في محاولة للحصول على الدعم القبلي.

ولكن من الخطأ أن ننظر إلى هذا باعتباره دليلا على تضاؤل القوة القبلية. وبدلا من ذلك، سمحت التغيرات السياسية الأخيرة للقبائل بالضغط من أجل دور جديد وربما أكثر قوة. فمن خلال تموضعها سياسيا باعتبارهم "الممثلين الحقيقيين للشعب"، تسعى القبائل إلى تخفيف قبضة الأحزاب، أو على الأقل إعادة صياغة علاقاتها معها من أجل التحول من كونها قوة تعبئة بحتة تخدم مصالح الحزب، إلى أن تصبح أطرافا سياسية فاعلة أكثر حزما في حد ذاتها.

ويعود ذلك لسببين رئيسيين: أولا، في ضوء الكراهية العامة تجاه الطبقة السياسية، لا سيما في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، تشعر القبائل بالقلق من أن ينظر إليها على أنها على صلة وثيقة جدا بالسياسيين في البلاد أو على أنها على صلة علنية أكثر مما ينبغي. وهذا هو الحال بشكل خاص بين القبائل الشيعية في الوسط والجنوب، حيث تم قمع الاحتجاجات بوحشية، وحيث تحاول القبائل أن تنأى بنفسها، علنا على الأقل، عن الكتل السياسية. ثانيا، أدى اعتماد قانون جديد للانتخابات، يقضي على نظام التصويت القائم على القوائم ويزيد من عدد الدوائر الانتخابية لصالح المرشحين المحليين، إلى حدوث تحول في الديناميكية بين الكتل السياسية والقبائل، ويفسح المجال أمام القبائل لفرض نفسها وفرض أجنداتها الخاصة.

وفي حين لا تزال القبائل مجرد طرف فاعل واحد بين أطراف كثيرة، فإن هذه الانتخابات قادرة على منحها قوة تفاوضية أكبر. وبهذه الطريقة، ستكون الانتخابات بمثابة إختبار هام حول ما إذا كانت القبائل قادرة على لعب دور أكبر في الساحة السياسية الرسمية المقبلة.

•زواج المصلحة

كانت العشائر دائما تمثل قاعدة هامة من الكتل السياسية العراقية، خاصة في المناطق التي تكون فيها هذه الأخيرة محدودة. وهنا عملت القبائل تقليديا جنبا إلى جنب مع الكتل السياسية لضمان انتخاب مرشحين معينين يخدمون مصالح كليهما. فخارج المراكز الحضرية الرئيسية، لا تزال القبائل تتمتع بالنفوذ والتأثير، وحتى في المدن تظل قوة جماعية فعالة وواقعًا اجتماعيًا. وفي معرض وصفهم لهذا النفوذ، استشهد العديد من الشيوخ بنفس العبارة: القبائل هي "رافعة انتخابية ترفع السياسيين إلى السلطة".

وهذا لا يعني أن القبائل ثابتة ولا تتغير. بل هي كيانات معقدة ومتغيرة تتطور وتتكيف وفقا للبيئة السياسية والأمنية المتغيرة، وهم أيضا يتسمون بقدر كبير من البراغماتية. وفي حين أن القبائل غالبا ما تصور على أنها تعارض الدولة والتحديث، إلا أنها على مر التاريخ كانت على استعداد للعمل مع من هو في السلطة لتحقيق مصالحها.

وشمل ذلك العمل مع الكتل السياسية ذات الأغلبية الشيعية التي هيمنت على المشهد السياسي في العراق منذ عام 2005. وهذا من شأنه أن يزيد من حدة التحالف الغريب في ظل تمسك الإسلاميين السياسيين، مثلهم كمثل القوميين من قبلهم، بإيديولوجية لا تتساوى مع القيم القبلية. وتطلع الإسلام السياسي إلى الأمة باعتبارها جماعة شاملة غير متمايزة من المؤمنين، ينقلب ضد التعلق القبلي بالأرحام، الذي يميل، في نظر رجال القبائل، إلى تغليب الدين. كما أن القبائل علمانية بشكل عام في توجهها وتميل إلى الابتعاد عن الساحة السياسية الرسمية. وكما قال لي الشيخ عدنان دانبوس من قبيلة الكنانة: "يحرص الإسلاميون السياسيون على استخدام القبائل ولكن المفارقة هي أنهم لا يحبون القبائل. وهم ضدهم في خطابهم."

ومع ذلك، فقد بذلت الكتل الشيعية المختلفة طريقها لمحاذاة القبائل، لا سيما في الوسط والجنوب، وأنشأت مكاتب قبلية في كل هيئة سياسية ومؤسسة حكومية تقريبًا، في محاولة للوصول إلى ما وراء دوائرها الانتخابية المحدودة. ولاسيما في الوسط والجنوب، فأنشأت مكاتب قبلية في كل الهيئات السياسية ومؤسسات الدولة تقريبا في محاولة للوصول إلى أبعد من دوائرها الانتخابية المحدودة. كان هذا التودد للقبائل أكثر وضوحا أثناء فترة التحضير للانتخابات. وبما أن المشاركة الانتخابية تميل إلى أن تكون أعلى في المناطق الريفية وشبه الريفية منها في المراكز الحضرية الكبيرة، فإن الأحزاب تدرك أن السبيل الأضمن للنجاح هو إشراك الدعم القبلي قبل الانتخابات. وكما لاحظ دانبوس فإن "الأحزاب السياسية تقول إن القبائل متخلفة ولا يمكنها الدخول في السياسة، ولكنها تستخدمها عندما تأتي الانتخابات".

هذا لا يعني أن القبائل وقفت وراء حزب أو كتلة سياسية معينة. وكما قال علي جواد وتوت، لم يكن هناك توجه سياسي موحد داخل معظم القبائل منذ خمسينيات القرن الماضي. وبدلا من ذلك، ينقسم رجال القبائل بين تيارات سياسية مختلفة، حيث لم يعد الشيخ في أي وضع يملي على القبيلة كيفية التصويت. بيد أن شيوخ القبائل وتحالفاتها تمكنوا، على المستوى المحلي، من توجيه الإتجاه العام لقبيلتهم نحو مرشح معين مقابل الوعد بتوفير وظائف وخدمات في المناطق المحرومة والمتخلفة في كثير من الأحيان. بعبارة أخرى، يوفر الشيخ الأصوات ويوفر الحزب السلع فيما يعتبر أساسا زواج مصلحة.

ومع ذلك، ففي حين أن القبيلة والحزب قد اتفقا عموما على مرشحين معينين سيتقدمون على قائمة الحزب، فإن اليد العليا كانت للحزب عادة. ونظرا إلى قدرته على سحب أموال الدولة مقابل الدعم القبلي، والسيطرة على نظام التصويت القائم على القائمة، دعا الحزب عموما إلى اتخاذ القرارات. وكما شرح لي الباحث العراقي عمار العامري في مقابلة أجريت معه: "إن العشائر تزود المرشح وتدعمه بالأصوات، لكن الحزب السياسي يقدم الهدايا والأموال للحملة والترقيات التي تضمن فوز المرشح". وهكذا، كانت القبيلة قوة تعبئة أكثر من كونها شريكا.

ولهذا السبب كانت الفترة التي سبقت الانتخابات تتسم عادة بقيام الساسة بزيارات للقبائل والشيوخ في مضايفهم وحضور التجمعات الكبيرة حيث يتم الاحتفال بالطقوس القبلية وتستهلك الأعياد الضخمة. وفي هذه العملية غالبا ما يسعى المرشحون "إلى الظهور بجانب قادة القبائل"، "يلبسون ثيابا خاصة بمنطقة أو قبيلة"، أو يعلنون "الولاء [للقبيلة]، يمجدون دورها وتاريخها، ويتعهدون بالدفاع عن مصالحها".

•"مفعول تشرين الاول"

بيد أن الفترة التي تسبق انتخابات عام 2021 تثبت أنها مختلفة بعض الشيء. سعت القبائل إلى النأي بنفسها، علنا على الأقل، عن الأحزاب. فالاحتفالات الكبيرة وزيارات القادة السياسيين العامة إما لا تحدث أو تم تخفيضها. ويصدق هذا بشكل خاص على المحافظات الوسطى والجنوبية التي طالتها الاحتجاجات الجماهيرية منذ أكتوبر 2019 فصاعدا. فالعراقيون الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن إحباطهم إزاء الظروف المعيشية المزرية والفساد المستشري، تم إخمادهم بوحشية بطريقة لم تنس. وكما أخبرني الشيخ رائد فريجي من قبيلة فريجات في البصرة في شهر أغسطس/آب: "هناك بعض الزيارات من قبل بعض الزعماء السياسيين لبعض الشيوخ لمحاولة شراء الأصوات، ولكن بعد مظاهرات عام 2019، لم يعد من السهل قيادة الناس أو خداعهم ".

والواقع أن العديد من القبائل في هذه المناطق، على الرغم من انخراطها في النظام السياسي، وقفت إلى جانب المتظاهرين أثناء الانتفاضات، وقدمت الدعم المادي في هيئة نقل، وأغذية، وفي المقام الأول توفير الحماية. وكما أوضح الشيخ علي سعدون، مستشار رئيس البرلمان لشؤون العشائر: "تدخلنا لمنع قوات الأمن من إستخدام العنف المفرط ضد المحتجين. فموقف القبائل هو دائما مع المتظاهرين إذا تعرض أبناؤهم للقتل".

وعلى هذا النحو، كانت العديد من القبائل في هذه المناطق مترددة في التحالف بشكل وثيق أو علني أكثر مما ينبغي مع القادة السياسيين الذين يعتبرون مسؤولين عن أحداث أكتوبر 2019. فقد أشار الشيخ ضرغام المالكي من قبيلة بني مالك، الذي يترشح للانتخابات، إلى أننا "كشيوخ، نتردد في إستقبال بعض الساسة". وبدلا من ذلك، تفرض القبائل نفسها علنا باعتبارها مدافعة عن الشعب ضد النخبة السياسية الفاسدة العاجزة. وحسب كلمات المالكي، فإن الشيخ هو الأقرب إلى المجتمع. وهو على اتصال بالناس؛ فهو يستمع إلى مشاكلهم ... ولا يمد الساسة يد المساعدة إلا للناس في وقت الانتخابات ثم يختفون.

•موجة المستقلين

وربما الأهم من ذلك، أن قانون الانتخابات العراقي الجديد، الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2019 كإجراء إحتياطي لمطالب المتظاهرين، قد غير الديناميكيات على المستوى المحلي. يقسم هذا القانون البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، بزيادة ملحوظة عن الانتخابات الثلاث السابقة، حيث تم تصنيف محافظات العراق ال 18 كدوائر انتخابية واحدة. كما أنها تتخلص من التصويت على أساس القوائم، ما يعني أن الأصوات ستذهب الآن مباشرة إلى المرشح في كل دائرة انتخابية بدلا من توزيعها بين الأحزاب أو القوائم الانتخابية. أما الشيخ جمال فريد الحميداوي، المرشح المستقل عن محافظة الديوانية، فقال بدوره للشرفة إن أهمية هذه الخطوة هي: "في الانتخابات السابقة، كان الناخبون يواجهون إختيار الحزب. والآن سوف يختارون المرشح.

وكان الهدف من هذا التغيير وقف هيمنة الأحزاب والكتل الكبيرة، ما سهل على الأحزاب الأصغر حجما أو المستقلين الحصول على مقاعد في البرلمان. والواقع أن القانون الجديد فتح الباب أمام موجة من المرشحين المستقلين. وفي هذه المرة، وضع 789 من المستقلين أنفسهم في المقدمة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الانتخابات السابقة. في انتخابات 2014 و2018 مجتمعة، لم ينجح سوى مرشحان مستقلان في الفوز بمقاعد. ورغم أن هؤلاء المستقلين يمثلون خليطا من الأفراد، بما في ذلك قادة الميليشيات ونشطاء المجتمع المدني، إلا أن بعض الشخصيات القبلية ألقت قبعاتها في الحلبة أيضا. وبعض هؤلاء شيوخ عشائر، مثل الحميداوي في الديوانية أو الشيخ علاء مهدي الزبيدي في بغداد. إلا أنهم في كثير من الأحيان شخصيات قبلية بارزة وأعيان. وقد ترشح بعض هذه الشخصيات في انتخابات سابقة كجزء من القوائم الحزبية، لكنهم يختارون الآن خوض الانتخابات بمفردهم على أمل أن يحملهم ثقل قبائلهم، إلى جانب تغير المزاج العام، إلى البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن دراسة استقصائية أجراها مركز البيان في نيسان/أبريل 2021 أظهرت أن 83.3 في المائة من المستطلعين يفضلون التصويت لمرشح مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.

كما أن الوقوف كمستقل ليس قرارا ينبغي الاستخفاف به نظرا إلى أن المرشحين المستقلين يتعرضون إلى ترهيب وضغوط كبيرين، غالبا من الميليشيات الشيعية التي تربطها صلات بالأحزاب السياسية. ولكن الظروف الجديدة دفعت بوضوح بعض العناصر القبلية إلى اغتنام الفرصة والانخراط في الأمر بمفردهم رغم ذلك.

•دينامية جديدة

هذا لا يعني أنه لازال هناك شيوخ وشخصيات قبلية متمسكة بأساليب مجربة ومختبرة للوقوف على منصات الحزب. ويشمل ذلك رجالا يتمتعون بنفوذ قوي مثل المالكي الذي يقف إلى جانب ائتلاف دولة القانون في البصرة، والشيخ ثائر مخيف آل كتاب من قبيلة جبور الذي يرشح نفسه لتحالف دولة القانون في بابل. ولكن الدينامية قد تغيرت. وبما أن المرشحين ينتخبون الآن بشكل مباشر من قبل الناخبين في مناطقهم المحلية، سيكون لهذه الشخصيات القبلية رأي أكبر ولن تكون بالضرورة الشخصيات المتوافقة التي كانت عليها في السابق. وكما حدث على المستوى المحلي، غالبا ما تمثل شخصيات القبائل التي يتم انتخابها في هياكل الحكم المحلي على منصات الحزب مصالح قبيلتهم أكثر من مصالح الأحزاب. وقد يحدث شيء مماثل بعد هذه الانتخابات الوطنية.

وغني عن القول إن هناك عوامل أخرى معقدة. وفي بعض المناطق، تخترق حدود الدوائر الانتخابية الجديدة الخطوط القبلية، مما يضعف قوة بعض العشائر والقبائل، لا سيما الأصغر منها. ففي الانتخابات البرلمانية عام 2018، على سبيل المثال، حصل باسم خشان، وهو عضو في البرلمان وشقيق زعيم قبيلة بركات، على نحو 20 ألف صوت، جاء ثلثها تقريبا من قبيلته. وبموجب القانون الجديد، تم تقسيم قبيلته بين دائرتين مختلفتين. وهكذا، فعلى الرغم من أنه رشح نفسه كمستقل في إحدى هذه الدوائر الانتخابية، فقد خسر جزءا كبيرا من الأصوات القبلية.

بشكل عام، ومع ذلك، فقد تم تخفيف قبضة الأحزاب وهناك مجال أكبر للقبائل ليتم تمكينها. على حد تعبير الحميداوي، “القانون الجديد فتح المجال لتمثيل أكثر توازنا. قبل ذلك كان الحزب هو الذي يختار المرشح ويتلاعب بالأصوات ويفرض إرادته. الآن، يسمح القانون للأشخاص بالتصويت للمرشحين الأكثر ملاءمة للمنطقة". أو في الرأي الواثق للشيخ منصور التميمي من البصرة، “بالطبع عندما تعيش في منطقة، وأشخاص مثلك في تلك المنطقة، وهم يثقون بك، وأنت تقدم لهم الخدمات، فإنهم سيصوتون لك. أنا أقرب رجل إليهم لذا كانوا سيصوتون لي ".

•أرض الاختبار

هذا المناخ الجديد لا يعني أن الأحزاب تخلت عن محاولة إسكات القبائل أو أن زواج المصلحة بين القبائل والأحزاب سيختفي. وتعرف الكتل الرئيسة أن الدعم القبلي لا يزال شرطا أساسيا للسلطة في مناطق واسعة من البلاد، حيث يكون نفوذها محدودا، ولن يتمكن أي حزب من حشد ما يكفي من المقاعد من دون إشراك القبائل في ذلك.

بيد أن خريطة الدوائر الانتخابية الأصغر تعني أن القبائل ستكون في وضع أفضل لفرض نفسها في مواجهة هذه الكتل. وفي حين أن القبائل، بحكم طبيعتها، لن تمثل أبدا قوة سياسية متماسكة، وفي حين أنها ليست في أي وضع يمكنها من تغيير المشهد السياسي بصورة جذرية، فإن هذه الانتخابات يمكن أن تشكل أرضية إختبار هامة للقبائل كي تلعب دورا أكبر وأكثر حزما في الساحة السياسية الرسمية. في الواقع، في حين أن الكثير قد تم تقديمه حول الكيفية التي قد يعيد بها الصدريون تشكيل الساحة السياسية من خلال هذه الانتخابات، يجري أيضا تغيير آخر أكثر حدة يمكن أن يشهد ظهور القبائل كلاعبين سياسيين أكثر قوة.

وقد يكون هذا التغيير بداية تحد للاحتكار السياسي للفصائل التي نهبت الدولة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية على الأقل. إلا أنه من غير المرجح أن يؤدي إلى تقدم الديمقراطية في العراق. فالقبائل ليست معاقل للديمقراطية، وهدفها الرئيسي هو ممارسة تأثير أكبر على مناطقها وشؤونها الخاصة. في حين أن العديد من شيوخ القبائل قد ينتقدون الأحزاب، لا يوجد ما يشير إلى أنها إذا برزت كقوة سياسية أقوى، لن تسعى أيضا إلى إستخدام الدولة كوسيلة لتحقيق مصالحها الخاصة.



العشائر والأحزاب السياسية والانتخابات العراقية: ديناميكية متحولة