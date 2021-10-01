دعوة لمقاطعة المنتجات الهندية تنديداً بانتهاكات حقوق المسلمين في كشمير.

حث الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني حافظ محمد طاهر محمود أشرفي الخميس علماء الدين والمجتمع المدني على مقاطعة المنتجات الهندية والتعبير عن غضبهم من اضطهاد الجالية المسلمة في الهند.

موقع تابناك الإخباري_وقال في مؤتمر صحفي إن الحملة المستمرة لمقاطعة المنتجات الهندية مستمرة في مختلف البلدان.

كما حث علماء الدين على توحيد صفوفهم ومقاطعة المنتجات الهندية، ذلك تنديداً بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق المسلمين، قائلا انه ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يرفع صوته بشكل جماعي ضد الاعتداءات الهندية.

وأشاد أشرفي بأداء أجهزة الامن وعلماء الدين في الحفاظ على السلام وأجواء الأخوة خلال شهر محرم الحرام، قائلا إنه على الرغم من الجهود المستمرة لإشعال الكراهية والعنف الطائفي في باكستان، فشلت الهند فشلاً ذريعًا في مؤامراتها هذا العام بسبب تغير الوضع في أفغانستان.