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جولة تفقدية لوزير الخارجية الاسرائيلي لسفينة حربية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي

قام وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، يائير لابيد بجولة في سفينة حربية تابعة للأسطول الخامس الأميركي في البحرين، برفقة وزير الخارجية البحريني، وبحضور الأدميرال الأميركي والسفير الأميركي في البحرين وسفير البحرين لدى كيان الاحتلال والقائم بأعمال الممثلية "الإسرائيلية" في البحرين.
رمز الخبر: ۵۷۹۰۹
تأريخ النشر: 01 October 2021

جولة تفقدية لوزير الخارجية الاسرائيلي لسفينة حربية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي

موقع تابناك الإخباري_وكان لابيد افتتح اليوم الخميس رسميًا، سفارة الكيان الصهيوني في المنامة، عاصمة البحرين، في حفل جرى بحضور وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني.

وقال لبيد لدى افتتاحه للسفارة: "عسى شعبنا أن يعيش في سلام ورخاء إلى الأبد"، وأضاف بالعبرية كما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس: "لقد خطت إسرائيل اليوم خطوة تاريخية كبرى في الخليج".

من جانبه، قال الزياني إن الافتتاح إشارة لا لبس فيها "أننا مصممون"، في إشارة إلى العلاقات بين البلدين.

وتقع السفارة في الطابق 29 من مركز البحرين التجاري العالمي.

و تم اختيار الدبلوماسي القديم إيتان نائيه، ليكون أول سفير صهيوني في البحرين، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ترشيحه بعد.

يُذكر أن السفير البحريني لدى كيان الاحتلال، تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

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جولة تفقدية لوزير الخارجية الاسرائيلي لسفينة حربية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي
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