قائد الثورة يصدر قرار بمنع إستيراد الأجهزة المنزلية خاصة الكورية

وايماناً من حضرته بأهمية دعم الصناعات المحلية، أوعز قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى السيد "علي خامنئي" إلى رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات عملية في سبيل وقف إستيراد الأدوات المنزلية.

أصدر قائد الثورة الإسلامية قراراً، يدعو فيه إلى وقف الواردات المتعلقة بالأجهزة المنزلية، وذلك على خلفية رسالة من مجموعة من مصنعي الأجهزة المنزلية إلى السيد القائد وطلب وقف استيراد المنتجات المنزلية الأجنبية.

ویذکر أن مجموعة من مصنعي الأجهزة المنزلية تقدموا بطلب إلى قائد الثورة الإسلامية بشأن معارضة استيراد الأجهزة المنزلية الأجنبية، وخاصة الكورية، وضرورة منع استيراد هذه المنتجات من أجل دعم الإنتاج المحلي.

وايماناً من حضرته بأهمية دعم الصناعات المحلية، أوعز قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله العظمى السيد "علي خامنئي" إلى رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات عملية في سبيل وقف إستيراد الأدوات المنزلية.