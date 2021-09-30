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رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد الأوضاع الأمنية في شمال سيناء

تفقد رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية كذلك إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.
رمز الخبر: ۵۷۷۹۶
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقام الفريق فريد بجولة تفقدية أمس الثلاثاء، شملت عددًا من المشاريع القومية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها والمرور على عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية.

والتقى خلال الجولة بعدد من الأهالي والمواطنين الذين قدموا الشكر والتقدير للقوات المسلحة لقاء ما قدّموه من جهود كبيرة لعودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى شمال سيناء، أعقبها عقد لقاء مع عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لمحافظة شمال سيناء.

وقام رئيس الأركان بتفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به عناصر القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب، كذلك خطط التأمين المتبعة لتوفير المناخ الآمن لكافة العاملين بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها.

كما عقد لقاءً مع مقاتلي القوات المسلحة، نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما يبذلوه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.

وأدار فريد حوارًا مع القادة والضباط والصف والجنود أكد خلاله ثقته في قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة للحفاظ على أمن سيناء، كما قام بتكريم المتميزين تقديرًا لتفانيهم في أداء مهامهم المكلفين بها على الوجه الأمثل.

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