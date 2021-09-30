جونسون يحاول تهدئة البريطانيين: الوقود متوفّر.. عودوا إلى الحياة الطبيعية

جهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتهدئة مخاوف شعبه بعدما أدت عمليات شراء بدافع الذعر إلى نفاد الوقود من المحطات في المدن الكبرى، إذ قال إن الحكومة تجري استعدادات لضمان جاهزية سلاسل الإمداد قبل عيد الميلاد.

موقع تابناك الإخباري_وقال جونسون، في تصريحات صحفية نقلها التلفزيون البريطاني امس الثلاثاء، إن هناك بالفعل قدرًا من "الإحباط والغضب" بسبب النقص في الوقود، لكنه شدد على أن "الإمدادات تعود".

واضاف إن الوضع في محطات الوقود يتحسّن، بالرغم من أن مئات المحطات في مناطق كثيرة ظلّت مغلقة، فيما قضى أصحاب السيارات ساعات في البحث عن الوقود، أو الانتظار في طوابير بغية ملء خزانات سياراتهم.

وأفاد جونسون: بدأنا نرى الآن أن الوضع يتحسن. نسمع من الصناعة (صناعة الوقود) أن الإمدادات تعود إلى المحطات بالشكل الطبيعي، وأرغب في الواقع مناشدة الجميع ممارسة أعمالهم بشكل عادي.

وأكد أن "ما نريده هو التأكيد على أن لدينا كل الاستعدادات اللازمة للمضي قدماً حتى عيد الميلاد وما بعده، ليس فقط بما يتعلق بتزويد المحطات بالوقود ولكن في سلاسل الإمدادات بالكامل".

وأردف: "أريد أن أقول أولاً وقبل كل شيء كم أتعاطف مع الأشخاص الذين كانوا قلقين بشأن رحلاتهم، قلقون بشأن ما إذا سيكونون قادرين على استخدام سياراتهم بطريقة عادية لرؤية أحبائهم أو أيا كان الأمر، وأنا أعلم مدى الإحباط والغضب الذي يجب أن يكونوا عليه بشأن نقص البنزين أو الوقود".

وقال رئيس الوزراء: "أود حقًا أن أحث الجميع على متابعة أعمالهم والتعامل بالطريقة العادية مع الوقود، وعدم اللجوء إليه إلا عندما تكون هناك حاجة فعلية، وستبدأ الأمور في التحسن".

وأشار جونسون إلى اتخاذ الحكومة قرارات مهمة بشأن تخفيف قوانين المنافسة والتأكد من توافر سائقين لنقل الوقود إلى المحطات.

تصريحات جونسون هي الأولى له منذ أن ظهرت مشاكل إمدادات الوقود في مطلع الأسبوع، عندما أوردت شركات النفط تقارير عن صعوبات، في نقل البنزين والديزل من المصافي إلى المحطات.