النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

أكثر من 17 مليون زائر يشاركون في مراسم زيارة الأربعين

نرفع احر التعازي لإمام زماننا الحجة بن الحسن (صلوات الله عليه وعلى آبائه)، والمراجع العظام ، والعالم الاسلامي اجمع ...
رمز الخبر: ۵۷۷۷۸
تأريخ النشر: 29 September 2021

أصدرت الأمانةُ العامّةُ للعتبة العبّاسية المقدّسة بياناً رسميّاً أكّدت فيه أنّ أعداد الزائرين المسجّلين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ، بلغت (17.327,542) زائراً، دخلوا من خمسة مداخل رئيسيّة هي: (بغداد - كربلاء)، (نجف - كربلاء)، (بابل - كربلاء)، (حسينيّة – كربلاء) بمسارَيْن.

وفي ما يلي نصّ البيان: نرفع احر التعازي لإمام زماننا الحجة بن الحسن (صلوات الله عليه وعلى آبائه)، والمراجع العظام ، والعالم الاسلامي اجمع ، لا سيما عراق الانبياء والاوصياء والاولياء ، بذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) سائلين الله تعالى ان يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ، وان يُرجع زائري ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) الى مدنهم واوطانهم سالمين غانمين ، بقبول الأعمال والطاعات .

وكعادتها منذ اكثر من 13 قرناً ، تشرفت مدينة كربلاء المقدسة بضيوف وزوار سيد الشهداء الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) في الزيارة الاربعينية لهذه السنة 1442هـ وكان لخدمة العتبات المقدسة شرف عظيم بإستقبال وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين الكرام ، وشملت هذه الخدمات العديد من الفعاليات الطبية والخدمية والعزائية ، ومنها خدمة توثيق اعداد الزائرين بمنظومة العد الالكتروني للقادمين الى مداخل مدينة كربلاء المقدسة الرئيسية من قبل شعبة الاتصالات في العتبة العباسية المقدسة ، وللعام السادس على التوالي ، والتوثيق التحليلي الاحصائي لباقي الخدمات في مدينة كربلاء المقدسة من قبل مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الاحصائية .

فبلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة كربلاء المقدسة من يوم 7 صفر الخير لغاية الساعة 12:00 ظهرا يوم 30 صفر الخير ، وفقا لمنظومة العد الإلكتروني وعلى خمسة مداخل رئيسية هي : (بغداد – كربلاء ، نجف- كربلاء ، بابل-كربلاء ، حسينية – كربلاء (بمسارين) ) ، لهذه السنة حوالي (16,327,542) .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
خفايا عزلة ابن سلمان وحالته النفسية المتدهورة
استراتيجية ايران الدفاعية تعتمد القدرات الذاتية والصاروخية
دبلوماسي ايراني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض ايران
حجم الصادرات الايرانية لـ أوزبكستان ينمو 370 %
مسؤول عسكري مطلع: ايران قادرة على فرض ثمن باهظ على العدو
الاقصى سيتحرر من ايدي المغتصبين
بحضور قائد القوات البرية؛ ايران تفتتح معهد ابحاث الدفاع المقدس
قائد الثورة غيّر موازين الحرب بحكمته وايمانه بالناس
وفد برلماني ايراني يبحث في لشبونة سبل تعزيز التعاون مع البرتغال
محادثات ايرانية روسية حول تطوير التعاون النووي السلمي
كتائب حزب الله: نُحيي الصيحات الحسينية التي رفضت كل انواع التطبيع مع الصهاينة
ايران تطالب مجلس الامن الدولي بارغام الكيان الاسرائيلي على انهاء اعتداءاته على سوريا
أكثر من 17 مليون زائر يشاركون في مراسم زيارة الأربعين
غريب ابادي يدعو الوكالة الذرية الى ادانة الهجمات الارهابية الصهيونية على المنشات النووية الايرانية
جهاز المخابرات يعلن مقتل 5 من عناصره في مواجهة مع خلية تابعة لداعش
مسؤولون في حكومة صنعاء: مرتاحون للتقدمات العسكرية للجيش واللجان على تخوم مأرب
وزير خارجية حكومة هادي: إيران كانت ولا زالت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل في اليمن
التراجع الأمريكي في المنطقة والوضع الإسرائيلي
قائد الجيش يجول في السفينة الامريكية الراسية في قاعدة بيروت البحرية
اجتماع في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي للبحث بالبطاقة التمويلية
وزير خارجية المنامة: توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل يأتي ضمن رؤية الملك
مدينة غرداية الصحراوية تأسر عقول زوارها لجمال انسجام عمرانها
مدير عام مديرية صرواح في مأرب: التحالف استهدف المديرية بأكثر من 30 ألف غارة جوية
هيئة الحشد الشعبي تعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بنسبة 100%
بلغراد تستنفر قواتها على الحدود مع كوسوفو
في اليوم السادس للتلقيح المكثف.. اقبال متفاوت بين الجهات في 390 مركزا
أردوغان: ضمان الحقوق والحريات أساس النهضة الاقتصادية
رئيس الوزراء المصري: نفذنا أنفاق قناة السويس في 6 سنوات بدلا من 12 سنة
انطلاق مؤتمر مجلس حكماء المسلمين "إعلاميون ضد الكراهية" ودعوة كاثوليكية للتمسكك بالقدس
ميقاتي عرض مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان سبل دعم الشعب اللبناني