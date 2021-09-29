فلسطينيون يسلمون رسالة إلى الامم المتحدة رفضا لاتفاق الإطار بين الاونروا وأمريكا

رفضت الفصائل الفلسطينية الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الولايات المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بشأن إعادة التمويل الأمريكي للوكالة.

موقع تابناك الإخباري_وفي 7 تموز ، أعلنت الولايات المتحدة عن مساهمة إضافية بقيمة 135.8 مليون دولار للأونروا. وجاء إعلان التمويل متزامنًا مع توقيع الولايات المتحدة والأونروا على إطار تعاون لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية البشرية وحماية اللاجئين الفلسطينيين.

وينص إطار التعاون على أن "الولايات المتحدة لن تقدم أي تبرعات للأونروا إلا بشرط أن تتخذ الأونروا كافة الإجراءات الممكنة لضمان عدم استخدام أي جزء من المساهمة الأمريكية لمساعدة أي لاجئ يتلقى تدريبات عسكرية".

وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا في غزة للصحافيين إن "بيان الأونروا الصادر في 11 آب يعبر عن موقفها الرسمي وليس لدينا تعليقات أخرى".

اضاف: "القضية ليست منشآت الأونروا ومدارسها. بل يعني أن الأونروا ستتدخل في المناهج التعليمية والموظفين الذين قد يتم اتهامهم بموجب قائمة الإرهاب الأمريكية".