الرئيس السابق للجنة الخط الأزرق: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية يجب أن تستكمل

رأى الرئيس السابق للجنة الخط الأزرق في لبنان العميد المتقاعد أنطوان مراد أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تستكمل.

ولفت مراد خلال حديث مع تابناك إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة نصت في بيانها الوزاري على استئناف المفاوضات من اجل حماية الحدود البحرية من كافة الجهات الشمالية والجنوبية، "ولكن تم ربطها بما يُقال عنه باتفاق الهدنة"، وهو ما يؤشر إلى أن "هناك شيء أكبر مرسوم للمنطقة".

وأوضح العميد المتقاعد أن لبنان "له مصلحة في استئناف المفاوضات للحصول على ثروته النفطية التي هو بحاجة ماسة اليها في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها".

لكن مراد أشار أيضا إلى وجود "حاجة لدى الجانب الأمريكي لاستئناف المفاوضات لتمكين الشركات الأمريكية من العمل، ومنها شركة هاليبرتن التي تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة من جهة العدو الاسرائيلي في حقل كاريش"، مؤكدا أن هذه الشركات "تحتاج إلى أن تعمل في بيئة مستقرة أمنيا".

وكشف الرئيس السابق للجنة الخط الازرق أن "الجانب اللبناني المفاوض لا يتصرف كدولة لديها قرار موحد، بل يتم التعامل مع الملف كأفرقاء والكل منهم لديه موقفه وسياسته ومتنازعين ومنتاحرين على حقوقهم".

هذا ونوه العميد أنطوان مراد خلال اللقاء بإعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن "حزب الله لن يتدخل بالمفاوضات ولكنه يقف ويدعم الدولة اللبنانية بقراراتها ومستعد لأي قرار في وجه العدو الإسرائيلي".

وأكد أن الخط 29 هو خط للتفاوض مع الحدو الإسرائيلي وأن التفاوض يجب أن يكون بين الخطين هوف والخط 29 وهذا هو المسار الصحيح للتفاوض الذي يحب ان يتبعه لبنان.



