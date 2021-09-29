رؤساء مجالس الشورى والنواب بدول مجلس التعاون الخليجي يبحثون المواضيع الخليجية المشتركة

عقد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الدوري الخامس عشر، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف.

موقع تابناك الإخباري_وبحث رؤساء المجالس التشريعية، عددًا من المواضيع، أهمها، اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، والمواضيع الخليجية المشتركة، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.

ووافق رؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون على تبني موضوع "السياسات المشتركة لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة تداعيات التغير المناخي".

كما وافقوا على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق لعقد اجتماع بين المجالس والبرلمان الأوروبي عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

بالإضافة إلى ما سبق، تمت الموافقة على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة، لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية.