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منطقة القالة.. ثروة الجزائر لما بعد البترول

رمز الخبر: ۵۷۷۴۶
تأريخ النشر: 28 September 2021

منطقة القالة.. ثروة الجزائر لما بعد البترول

 

 

موقع تابناك الإخباري_تعد بحيرة أوبرا في منطقة القالة، واحدة من أروع المحميات الطبيعية في العالم الى جانب بحيرة طونقا والملاح. وصنفت هذه المناطق سنة 1982 بمقتضى معاهدة رامسار للمناطق الرطبة كمناطق محمية ذات اهمية عالمية.

وتتمتع هذه المنطقة بأهمية بيئية وتنوع حيواني ونباتي نادر، جعل منها منطقة سياحية وطنية لا تقدر بثمن. وتحتل هذه المنطقة مساحة 2200 هكتار، وتستقطب البحيرات الموجودة فيها ما يفوق 60 ألف طائر مهاجر سنويا، بمعدل 30 صنفا.

وعلى امتداد الشريط الساحلي تتربع عروس المتوسط القالة على غطاء نباتي يقابله شريط ساحلي يشكل منطقة استقطاب وجذب سياحي عنوانه "القالة تحفة فنية نادرة".

وتعد القالة ايضا عاصمة الذهب الاحمر او ما يعرف بالمرجان وهي قيمة فنية واقتصادية وسياحية بامتياز، لذلك اعتبرت القالة ثروة الجزائر لما بعد البترول.

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