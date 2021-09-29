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إجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي على خلفية قذيفة أطلقتها الجارة الشمالية

عقد المجلس القومي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا طارئًا على خلفية إطلاق الجارة الشمالية لقذيفة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.
رمز الخبر: ۵۷۷۳۵
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ وأبدى أعضاء المجلس أسفهم تجاه الإطلاق الذي جاء في توقيت يعتبر فيه استقرار الوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية مهمًا للغاية.

وأجرت كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم، تجربة إطلاق لما يبدو أنه صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي.

بدوره، أمر رئيس كوريا الجنوبية، بإجراء تحليل شامل لعملية الإطلاق والتصريحات المتتالية الصادرة عن كيم يو-جونج، شقيقة زعيم بيونج يانج «كيم جونج-أون»، حول العلاقات بين الكوريتين.

وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أعلنت في وقت سابق، أن بيونج يانج أطلقت قذيفة واحدة مجهولة الهوية على الأقل في البحر الشرقي، فيما قال مسؤولون بالحكومة اليابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخا باليستيا، وسقطت القذيفة في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

من جانبها، دانت الولايات المتحدة، التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية تنتهك العديد من قرارات الأمم المتحدة، وتهدد الجيران والمجتمع الدولي، مضيفة إن واشنطن لازالت ملتزمة بالحل الدبلوماسي، داعية كوريا الشمالية للانخراط في مفاوضات.

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