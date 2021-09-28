وقفة غاضبة بجامعة بير زيت برام الله تنديدًا باغتيال 5 شبان من قبل الإحتلال

نظمت الكتل الطلابية بجامعة بير زيت برام الله، ظهر اليوم الإثنين، وقفة غاضبة تنديدًا باغتيال الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان بمدينتي جنين والقدس المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وشارك مئات الطلبة في الوقفة وسط هتافات تحيي الشهداء، وتؤكد الوقوف بجانب المقاومة ودعمها.

وحيّت الكتل الطلابية الشهداء الخمسة ومقاومتهم للاحتلال، والاشتباكات التي خاضوها مع القوات الخاصة الإسرائيلية.

وهاجم المشاركون التنسيق الأمني مع الاحتلال، رافضين كافة أشكال التطبيع والمفاوضات وما تسمى بمؤتمرات السلام، مشيرين إلى أن "القضية الفلسطينية تعيش حالة خذلان سببها الأنظمة العربية".

وأكدوا استمرار المقاومة في الضفة الغربية والتوحد في سبيل مقاومة الاحتلال، وضرورة ألا يوجه السلاح إلا صوب الاحتلال.