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مدير عام مديرية صرواح في مأرب: التحالف استهدف المديرية بأكثر من 30 ألف غارة جوية

كشف مدير عام مديرية صرواح بمحافظة مأرب مرعي العامري أن المديرية استهدفت بأكثر من 30 ألف غارة جوية من قبل التحالف السعودي، ما تسبب بدمار شامل للبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة.
رمز الخبر: ۵۷۷۰۷
تأريخ النشر: 28 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضاف العامرية أن "العدوان دمر تدميرا كليا المجمع الحكومي والمستشفى الرئيسي الخاص بثلاث مديريات والمعهد الفني الخاص بثلاث مديريات أيضا".

وفي الإحصائية أن التحالف دمر أكثر من 500 منزل وأكثر من 22 مدرسة وأربع وحدات صحية وأكثر من 12 مساجد، ودمر أو تضرر بغارات التحالف على صرواح 100 حقل زراعي وأكثر من سبعة مشاريع مياه بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أثرية تاريخية وثلاثة مخيمات للنازحين.

وقال العامري "نحن الآن في العام السابع من عمر العدوان وهناك أكثر من 20 ألف طالب وطالبة في جميع المستويات محرومين من التعليم، فقد تعرضت كل مقومات الحياة في المديرية من مشاريع الكهرباء والمياه وغيرهما للتدمير الشامل وبصورة إجرامية غير مسبوقة".

وأكد العامري أنه "نجم عن هذا الاستهداف والإجرام نزوح أكثر من 12 ألف أسرة من أبناء مديرية صرواح بمأرب، ووضع هذه الأسر حاليا مأساوي وكارثي وحركة الحياة في صرواح مشلولة وأوضاع النازحين منها والقلة الباقية فيها مأساوية، ولا بد من تدخل فوري وعاجل للجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية في توفير وتقديم المساعدات الإنسانية".

وتابع قائلا إن "مخلفات العدوان من القنابل العنقودية وغيرها في المزارع والمنازل والطرقات في المديرية بأرقام قياسية، ولا بد من إيجاد الحلول والمعالجات إضافة إلى أن التداعيات والآثار كارثية".

 

         

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