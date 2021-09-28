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فعالية خطابية لحكومة صنعاء إحتفاء بالذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر

نظمت حكومة الانقاذ الوطني فعالية خطابية وفنية احتفاء بالذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر 1962، التي قضت على النظام الملكي في اليمن .
رمز الخبر: ۵۷۶۹۱
تأريخ النشر: 27 September 2021

فعالية خطابية لحكومة صنعاء إحتفاء بالذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر

ويأتي هذا الاحتفال في ظل إحتفالات كبيرة باليمن بالذكرى السابعة لثورة 21 من سبتمبر 2014 التي حررت اليمن من الوصاية الخارجية.

وقال وزير التعليم العالي حسين حازب إن" أهداف الثورتين واحدة وهي التحرر والاستقلال والسيادة، وعدم الارتهان للخارج والقبول بالوصاية، مشيرا إلى أن ثورة 26 من سبتمبر حدث لها إنتكاسة بفعل التدخلات السعودية، ولهذا كان لابد من وجود ثورة تصحيحية".

وأشار الوزير حازب في تصريح لموقع تابناك للأخبار إلى أن" السفير الأمريكي كان يتحكم باليمن قبل ثورة ٢١ سبتمبر، وأن اليمنيين قتلوا داخل وزارة الدفاع، ولهذا جاءت ثورة 21 سبتمبر 2014 لتصحيح ثورة 26 سبتمبر 1962، مؤكدا أن العلاقة بينهما هي علاقة نقاء وصفاء".

من جانبه قال وزير الثروة السمكية محمد الزبيري إن" ثورة 21 سبتمبر 2014 هي امتداد لثورة 26 سبتمبر 1962، لأنها تحمل نفس الأهداف والمبادىء ولهذا فان الارتباط بين الثورتين وثيق".

وأضاف الزبيري أن" اليمنيين يطبقون اليوم أهداف الثورتين، حيث يتم تشكيل بناء جيش قوي، وتم التخلص من الوصاية الخارجية".

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