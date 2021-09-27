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الجهاد الاسلامي: الحساب مع العدو مفتوح وطويل ولن نركع

رمز الخبر: ۵۷۶۶۰
تأريخ النشر: 27 September 2021

نعت حركة الجهاد الاسلامي شهداء القدس وجنين، معتبرة ان المقاومة بخير في الضفة الغربية وتتصاعد وتتنامى وتتعزز قواتها يوما بعد يوم.

وفي تصريح لتابناك ، أكد القيادي في الحركة داود شهاب أن "الاحتلال الاسرائيلي الذي كان يدخل ويقتحم مدنا وقرى في الضفة بلا حسيب ولا رقيب، اصبح اليوم يقف أمام المقاومة التي تتصدى له وتقف بالمرصاد وتستعد لخوض جولات من المواجهة والعمليات الفدائية في قلب الكيان الاسرائلي ردا على كل الجرائم".

وأكد أن "الحساب مع العدو الاسرائيلي مفتوح وطويل، ونحن نخوض صراعات ستستمر ونتيجتها واحدة وثابتة هي ان الشعب الفلسطيني لن يركع لان ارادته اقوى من ارادة الاحتلال".

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