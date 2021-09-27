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3 شهداء برصاص قوة إسرائيلية خاصة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس

استشهد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوة إسرائيلية خاصة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم الاحد، بعدما حاصرت قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي، منطقة عين عجب في بلدة بيت عنان قضاء القدس، وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار بالقرب من العين.
رمز الخبر: ۵۷۶۴۲
تأريخ النشر: 26 September 2021

موقع تابناك الإخباري_استشهد 3 شبان فلسطينيين برصاص قوة إسرائيلية خاصة في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم الاحد، بعدما حاصرت قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي، منطقة عين عجب في بلدة بيت عنان قضاء القدس، وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار بالقرب من العين.

وسمع دوي انفجار ضخم في محيط عين عجب، بينما قامت قوات الاحتلال بمداهمة بلدة بيت عنان، في الوقت الذي وصلت تعزيزات عسكرية لقوات جيش الاحتلال إلى منطقة شمال غرب القدس.

ووفقا لإفادات شهود عيان، فإن الانفجارات التي سمع صوتها هي عبارة عن تفجير لهذا الكوخ الصغير المتواجد بالأراضي الزراعية شرقي بلدة بيت عنان.

وعلى مدار أكثر من 10 ساعات حلقت طائرات مسيرة في فوق سماء قرى شمال غرب القدس، خلال عملية خاصة لقوات الاحتلال في محيط عين عجب.

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