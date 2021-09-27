بكين تقرر توسيع خدماتها المالية في إفريقيا

وسعت المؤسسات المالية الصينية خدماتها باستمرار في إفريقيا لتكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتعزيز التنمية في إفريقيا، حسبما ذكر تقرير رسمي.

موقع تابناك الإخباري_وبنهاية عام 2020، أنشأت سبعة بنوك صينية 15 فرعا لها في إفريقيا، وفقا للتقرير السنوي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وإفريقيا (2021) الذي صدر اليوم (السبت).

وجاء التقرير قبل انطلاق فعاليات المعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا، المقرر عقده في تشانغشا، حاضرة مقاطعة هونان وسط الصين، في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر.

وتم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات في إفريقيا من جانب مؤسسات مالية صينية على جميع المستويات. وبنهاية عام 2020، وقعت اللجنة الصينية للتنظيم المصرفي والتأميني مذكرات تفاهم بشأن التعاون التنظيمي مع سبع دول إفريقية لتعزيز تبادل المعلومات، وتعزيز التعاون التنظيمي، والتحسين المستمر للرقابة المالية عبر الحدود.