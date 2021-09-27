الرئيس شتاينماير يدلي بصوته بالانتخابات التشريعية في برلين

أدلى الرئيس الالماني الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاحد، بصوته في الانتخابات التشريعية في أحد المراكز الانتخابية المقامة في برلين.

موقع تابناك الإخباري_وكان قد ناشد شتاينماير المواطنات والمواطنين الذين يحق لهم التصويت في بلاده المشاركة في انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاج" التي بدأت اليوم الأحد.

وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأحد، في ألمانيا، في انتخابات تشريعية غير واضحة النتائج يتنافس فيها الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل التي ستنسحب من الحياة السياسية بعد 16 عاما في الحكم.

ويدلي الناخبون البالغ عددهم حوالى 60.4 مليونا بأصواتهم حتى الساعة السادسة بعد الظهر لانتخاب نوابهم.

وتشير آخر استطلاعات للرأي إلى تقدم الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة وزير المال أولاف شولتز بفارق طفيف بحصوله على 25% من نوايا الأصوات، مقابل 22 إلى 23% للمحافظين بزعامة أرمين لاشيت، وهي أدنى نسبة تاريخية لحزب المستشارة المنتهية ولايتها.