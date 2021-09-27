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الحلبوسي في أبو ظبي لبحث العلاقات الثنائية والرؤى المشتركة بين البلدين

استقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي وصل أبو ظبي أمس السبت في زيارة رسمية.
رمز الخبر: ۵۷۶۲۸
تأريخ النشر: 26 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق خلال المشاركة في الفعاليات الدولية لاسيما حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين.

وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين بما يخدم القضايا العربية والإسلامية لا سيما حشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية، مع التأكيد على أهمية التنسيق العربي لتكون المجموعة العربية في الاتحاد فاعلة وصوتها مسموعا في الدفاع عن القضايا العربية.

وأكد الجانبان أهمية تشكيل لجنة صداقة برلمانية مشتركة بين المجلسين، والارتقاء بالعمل البرلماني المشترك لآفاق أوسع، بحيث تكون لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة جسرا أو قناة لتطوير العلاقات البينية، بما يخدم الآمال والتطلعات والمصالح في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها والارتقاء بها لآفاق أوسع وقناة لتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية وأفضل الممارسات بما يخدم الأطر البرلمانية سواء التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والأطر الإدارية للأمانة العامة.

قدم الحلبوسي دعوة لغباش لزيارة العراق، الذي اعرب عن سعادته بزيارة العراق، مؤكدا متنانة علاقات الصداقة الراسخة التي تربط الدولتين والشعبين.

ووجه صقر غباش دعوة للحلبوسي لزيارة معرض اكسبو دبي 2020.

ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس السبت، إلى الإمارات في زيارة رسمية.
        

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