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ماكرون: على الحكومة اللبنانية البدء سريعا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن "لبنان يستحق وضعاً أفضل مما هو عليه الآن وسنواصل العمل مع الحكومة الجديدة على أجندة محدّدة"، مشيرا الى أنه "سنواصل دعمنا للحكومة والشعب اللبنانيين والجميع في لبنان يعرف من كان يعرقل الحكومة".
رمز الخبر: ۵۷۵۸۷
تأريخ النشر: 24 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ورأى ماكرون في مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "على الحكومة اللبنانية العمل على مكافحة الفساد، كما أن النظام المالي والمصرفي اللبناني يحتاج لإصلاحات كبيرة"، لافتا الى انه "بحثت مع ميقاتي التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت".

وقال ماكرون: "على الحكومة اللبنانية البدء سريعا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والمجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات"، مشيراً الى أن "رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام بالقيام بالإصلاحات الضرورية".

وذكّر ماكرون بأن "فرنسا كانت دائماً إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ ومن خلال مؤتمرات نظمتها لدعم لبنان ونحن نثمن هذا الدعم".

ورأى أنه خلال مرحلة تشكيل الحكومة كان وضع لبنان يتدهور و"وعدت بمعاقبة المسؤولين عن تأخير عملية التشكيل".

وتابع ماكرون: على الحكومة اللبنانية العمل على مكافحة الفساد وعليها البدء سريعاً بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان النظام المالي والمصرفي اللبناني يحتاج لإصلاحات كبيرة.

وقال: "سنتحدث مع رئيس الحكومة اللبناني حول الانتخابات القادمة التي يجب أن تتم بشفافية".

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