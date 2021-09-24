أهالي شهداء انفجار المرفأ من أمام قصر العدل: لرفع الحصانات عن اي استدعاء في وجه أي كان

نفذت لجنة عوائل شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية امام قصر العدل في بيروت، وطالبت بـ"رفع الحصانات السياسية فوراً عن اي استدعاء في وجه أي كان".

موقع تابناك الإخباري_وتخلل الوقفة التي واكبتها اجراءات أمنية مشددة، تحذير باتخاذ خطوات تصعيدية، رافعين صور الشهداء ولافتات نددت بتمييع القضية، مشيدة بقرارات المحقق. وتكلم ابراهيم حطيط باسم اهالي الشهداء، قائلاً “اعتصمنا للتعبير عن الغضب والألم من تصرفات السلطة والضغط على القضاء ".

واعتبر الناطق باسم عوائل شهداء انفجار بيروت ان هذه التصرفات هي بمثابة تآمر على اهالي الشهداء مما سيترتب عليها عواقب وخيمة، معتبراً أن "المحاولات العديدة للسلطة بتمييع ولفلفة التحقيق من خلال خزعبلات قانونية كاذبة لعدم الوصول إلى الحقيقة والعدالة".

وأكد حطيط "استمرار وتصعيد التحركات والاعتصامات والمسيرات للاهالي، حتى تحقيق العدالة".