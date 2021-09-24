رئيس جنوب إفريقيا: لا عدالة ولا سلام دون تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أنّ لا عدالة أو سلام دون تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_ودعا رامافوزا، في كلمة القاها عبر الفيديو أمس الخميس، خلال مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76، زعماء العالم إلى بذل كافة الجهود لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف "بصفتنا دول العالم، علينا مسؤولية ألا ندخر جهدا لإيجاد حل عادل ودائم وسلمي للقضية الفلسطينية".

وشدد رامافوزا على أهمية حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام ولا عدالة حتى يتم تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال.

وفي سياق آخر، كرر موقف بلاده بأن "شعب الصحراء الغربية له الحق في تقرير المصير".

كما وأكد رئيس جنوب إفريقيا التضامن مع الشعب الكوبي، داعيا إلى رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي "الذي ألحق أضرارا لا حصر لها باقتصاد كوبا وشعبها".