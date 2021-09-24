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منظمة الصحة العالميّة: "دلتا" آخذ بالإنتشار في لبنان وأفغانستان

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، أبلغه خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى بيروت، "بعجزه عن توفير أدوية أساسية خاصة به، لاختفائها من الأسواق".
رمز الخبر: ۵۷۵۶۰
تأريخ النشر: 24 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وإستعرض تيدروس خلال مؤتمرٍ صحافي افتراضي، أمس الخميس، عقده بالتعاون بين المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالقاهرة، والمكتب الرئيسي في جنيف، تفاصيل هذه الزيارة التي قام بها إلى بيروت، وبعدها إلى أفغانستان بصحبة أحمد المنظري، مدير إقليم شرق المتوسط.

وأشار غيبريسوس إلى أن "لبنان يواجه أزمة سياسية واقتصادية حادة تسببت في مغادرة الأطباء، حيث هاجر 2000 طبيب و1500 ممرض وممرضة، وهو ما يجعل النظام الصحي في وضع شديد الصعوبة، لا سيما في ظل وجود جائحة كورونا".

ولفت إلى أن "الأزمة الاقتصادية تسببت في نقص حاد وواضح في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء اللبناني إلى الشكوى، من أنه شخصياً عجز عن توفير بعض الأدوية الأساسية".

ولم يكن الوضع أفضل حالاً في أفغانستان، حيث قال إن "الإنجازات التي حققتها المنظمة هناك في مجال استئصال شلل الأطفال وخفض وفيات الأطفال والأمهات أصبحت على المحك، بسبب سوء الأحوال الأمنية وتدهور الوضع الاقتصادي، والذي تسبب في أن بعض الممرضات اللائي التقيت بهم خلال الزيارة، لم يحصلن على رواتبهن منذ 3 أشهر".

وكما هو الحال في لبنان، أوضح أن هؤلاء الممرضات يمثلن عدداً قليلاً ممن قررن الاستمرار في العمل رغم هذه التحديات، مشيراً إلى أن أفغانستان شهدت أيضاً "هجرة العقول"، وهو ما يزيد من العبء على نظام صحي هش بالفعل.

ودعا الجهات المانحة إلى "استمرار الدعم من أجل أفغانستان، حيث إن مشروع "سيهاتماندي" الذي يضم 2300 مرفق صحي ويُعد العمود الفقري للنظام الصحي، بات مهدداً بالإغلاق بسبب نقص الموارد".

وقال المدير الإقليمي للمنظمة إن "الأطباء بالبلدين أبلغوهم خلال الزيارة أن نقص الإمدادات يجعلهم غالباً ما يضطرون إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن اختيار المرضى الذين يتعين علاجهم".

وأوضح أن "ما يقرب من ثلثي العيادات والمستشفيات بأفغانستان تعاني من نفاد مخزون الأدوية الأساسية، كما أن معظم العاملين الصحيين في النظام العام لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور".

وأشار إلى أن "التخفيضات الأخيرة في تمويل مشروع "سيهاتماندي" تسببت في إغلاق مزيد من المرافق الصحية كل يوم".

وتابع: "سمعنا خلال الزيارة عن وفاة أمهات وأطفال نتيجة لانخفاض فرص الحصول على الرعاية".

 

         

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