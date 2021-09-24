السيسي: خطر المجاعة يهدد دول كثيرة خاصة افريقيا ويحد من قدرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن خطر المجاعة يهدد العديد من الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن قمة المناخ تنعقد في ظروف بالغة الدقة.

موقع تابناك الإخباري_حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن خطر المجاعة يهدد عددا من دول العالم خاصة في أفريقيا، مشيرا إلى أن قمة المناخ تنعقد في ظروف بالغة الدقة.

وقال السيسي في كلمة له خلال قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 امس الخميس، ان هذا الخطر له تبعات اقتصادية كبيرة على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن خطر المجاعة يتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة، لإنقاذ مئات الملايين من البشر غالبيتهم من النساء والأطفال.

واعتبر الرئيس المصري ان هذا التهديد الوجودي يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكل مشتملاتها.

وشدد على أن "تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا، مسألة تأتي على رأس أولوياتنا جميعا، خاصة في ظل تفاقم ظاهرة المناخ وما تسببه من ارتفاع معدلات الحرارة وندرة في المياه وتدهور جودة التربة وتصحر مساحات هائلة من الأراضي الزراعية".

وأوضح السيسي أن قمة الأمم المتحدة تنعقد في ظروف دقيقة يعيشها العالم، تتطلب بذل الجهد للتصدي للتحديات المركبة التي يواجهها العالم.