عبداللهيان يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

في اللقاء الذي جرى الخميس في نيويورك على هامش اجتماع الدورة الـ 76 للجمعية العامة للامم المتحدة اشار غوتيريش الى المواقف المبدئية للامم المتحدة في رفض خروج اميركا من الاتفاق النووي مؤكدا دعم المنظمة الدائم للاتفاق.

ونوه امين عام الامم المتحدة الى ان المشاورات والتعاون بين المنظمة وايران حول القضايا الاقليمية مثل اليمن كانت جارية على الدوام وقال: ان الامم المتحدة ترحب بتعاون اوسع مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووصف غوتيريش موقف ايران حول افغانستان بانه مبدئي وقال: اننا نعتقد بانه يجب تشكيل حكومة شاملة في افغانستان نضم جميع الفئات والمجموعات.

وكان عبداللهيان قد التقى رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة عبدالله شهيد، على هامش اعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، حيث بحث معه بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، قدم امير عبداللهيان التهنئة لتعيين عبدالله شهيد رئيسا للجمعية العامة للدورة الحالية، ووجه له الدعوة للقيام بزيارة رسمية الى طهران.

وأشار الى اهمية دور منظمة الامم المتحدة، وأكد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمهام الامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة، وتمنى له التوفيق في اداء مهامه بما فيها محاربة الارهاب، لافتا الى ان اغتيال الشهيد قاسم سليماني القائد الكبير للسلام، من قبل الولايات المتحدة وعلى الاراضي العراقية، يعد احد ابرز مظاهر هذا الارهاب.

واضاف: رغم تشكيل لجنة حقوقية ودولية في ايران لمتابعة ملف هذا الاغتيال بهدف تسليم الضالعين فيه الى يد العدالة، ولكن من المؤكد ان الامم المتحدة لها دور هام في هذا المجال.

كما اشار وزير الخارجية الايراني الى الدور البناء للجمهورية الاسلامية في التعاون مع دول المنطقة لمحاربة الارهاب بدءا من لبنان والى العراق وافغانستان.

وبيّن امير عبداللهيان ان الحظر تحول الى أداة ارهابية ضد الشعوب، مصرحا ان المتوقع من الجمعية العامة ان تقف ضد التفرد وانتهاك القانون من قبل اميركا، وذلك من خلال تعزيز التعددية.

واعرب امير عبداللهيان عن اسفه لان اميركا ورغم شعاراتها قد ربطت الارهاب الاقتصادي بالارهاب الصحي والدوائي، مؤكدا ضرورة الرد الجاد من قبل المجتمع الدولي على هذا النهج.

واشار وزير الخارجية الايراني الى اهمية دور منظمة الامم المتحدة، واكد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمهمات منظمة الامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة متمنيا له النجاح في مهماته ومن ضمنها مكافحة الارهاب.

من جانبه، وصف رئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، النظام التعددي بأنه المسار الوحيد والمنتخب من قبل المجتمع الدولي، وقال: ان جائحة كورونا اثبتت مدى ترابط الدول مع بعضها، ومادام الجميع ليسوا في أمان، فلن يكون أحد في مأمن.

ورأى عبدالله شهيد ان منظمة الامم المتحدة والجمعية العامة تشكلان افضل آلية حتى الآن في مجال التعددية، مؤكدا ان الجمعية العامة تبذل قصارى جهودها للنجاح في أداء مهامها.

المصدر:تسنيم