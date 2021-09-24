ندوة عاشورائية في هرات بمشاركة قياديين من طالبان

أكدت ندوة علمية عاشورائية في مدينة هرات الأفغانية أن شرعية تحرك الامام الحسين (ع) "من أقوى عوامل الجذب للوحدة الإسلامية".

موقع تابناك الإخباري_وعقدت هذه الندوة عشية ذكرى الأربعين، بمشاركة مسؤولين محليين من طالبان وعلماء من المسلمين الشيعة والسنة.

وأجمع العلماء خلال الندوة على أن انتفاضة الإمام الحسين (ع) هي "مصدر الكرامة الإسلامية"، وأكدوا أن "العديد من حركات التحرر والثورات في العالم متجذرة في انتفاضة سيد الشهداء (ع).

وأكد العلماء المجتمعين أن شرعية حركة الإمام الحسين (ع) "هي قضية مشتركة بين الشيعة والسنة ، ويمكن أن تكون عامل جذب ثمين للوحدة الإسلامية والأخوة".

كما تحدث مسؤولون محليون من طالبان في هرات خلال الندوة، قائلين إن "قدوة المسلمين ليسوا الخلفاء الأمويين والعباسيين بل هو الإمام الحسين (ع) ونحن من أتباع هذا الفكر".

وأشار نائب حاكم ولاية هرات والقيادي في حركة طالبان شير أحمد عمار مهاجر، إلى أن "التمييز والتحيز والعنصرية والديمقراطية هي من أصنام الولايات المتحدة"، وقال إن أفغانستان يجب أن تكون خالية من هذه الأفكار.