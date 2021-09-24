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بعد صفقة الغواصات..

بوينغ الأمريكية تصنع طائرات مُسيرة عسكرية في أستراليا

أعلنت شركة بوينغ العملاقة في مجال الطيران ومقرها شيكاغو عن خطط لصناعة نوع جديد من الطائرات العسكرية المُسيرة في أستراليا.
رمز الخبر: ۵۷۵۳۶
تأريخ النشر: 24 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت شركة بوينغ إنها اختارت مدينة توومبا بولاية كوينزلاند كنقطة تجميع نهائية لطائراتها (Loyal Wingman).

وقد تم الانتهاء من الرحلات التجريبية الأولى في وقت سابق من هذا العام.

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن تحالف أمني جديد سيزود أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية.

ونددت الصين بالصفقة وزادت التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

قال سكوت كاربينديل، العضو المنتدب لشركة "بوينغ أستراليا" (Boeing Defense Australia)، إن تطوير الطائرة الجديدة سيتم التخطيط له، وتعتبر "أول طائرة مقاتلة عسكرية يتم تصميمها وتصنيعها في أستراليا منذ نصف قرن".

وتقوم "بوينغ أستراليا" حاليًا بتطوير ست طائرات بالشراكة مع سلاح الجو الملكي الأسترالي.

قال كاربينديل إنه لم يتم تأكيد أي طلبات، لكن الحكومة الأسترالية تبدو واثقة وسعيدة بشأن قدرات طائرات (Loyal Wingman).

وأضاف كاربينديل: "هناك اهتمام كبير بهذا النوع من الطائرات من الدول الأخرى".

وقال إنه سيتم تركيب الطائرة المسيرة في منشأة في مطار ويلكامب، المملوكة لشركة (Wagner Corp).

وقال رئيس مجلس إدارة شركة فاغنر، جون واجنر، إنه يأمل في أن تجتذب منطقة الدفاع والفضاء في المطار المزيد من الشركات في مجالات مماثلة.

من المتوقع أن يوفر المشروع 300 فرصة عمل أثناء إنشاء المنشأة و70 وظيفة تشغيلية وإنتاجية جارية.

وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند، أناستاسيا بالازكزوك، إن الإعلان كان "خبرًا رائعًا" ويمثل المرة الأولى التي تضع فيها بوينغ منشأة من نوعها خارج أمريكا الشمالية.


         

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