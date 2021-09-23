النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ

بريطانيا تعلن استعدادها لتسديد ديونها المستحقة لايران

فيما يتعلق بالاتفاق النووي فان الجميع في الوقت الحاضر يولي الاهتمام بموضوع موعد بدء العملية التفاوضية.
رمز الخبر: ۵۷۴۸۴
تأريخ النشر: 23 September 2021

اعلنت وزيرة الخارجية البريطانية خلال لقاءها مع نظيرها الايراني في نيويورك عن استعداد بلادها لتسديد ديونها المستحقة لايران ومن جهته قال وزير الخارجية الايراني ان الوفاء بالالتزامات يعد السبيل الوحيد لاعادة بناء العلاقات بين البلدين.

ویذکر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيرته البريطانية اليزابث تراس بحثا ظهر الاربعاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة العلاقات الثنائية والاتفاق النووي و الاوضاع الجارية في افغانستان .

وقال حسين امير عبداللهيان، في اللقاء ان اعادة بناء العلاقات بين البلدين بحاجة الى اجراءات جادة مؤكدا على تفعيل بريطانيا لعملية تسديد ديونها المستحقة لايران منذ نحو اربعة عقود.

واشار امير عبدالللهيان الى ان ايران تلقّت وعوداً كثيرة بشان الاتفاق النووي الا انها لم تدخل حيز التنفيذ، معرباً عن أسفه لأن بريطانيا شكلت جزءً من هذا الموضوع مؤكدا على ضرورة تغيير نهجها بهذا الشأن.

واضاف: ان الحكومة الامريكية من خلال صمتها و مواكبة اوروبا ماتزال مستمرة في حظرها اللاشرعي وتزعم في الوقت نفسه بانها تريد العودة الى الاتفاق النووي وهو مايشكل ازدواجية سافرة يلاحظها الشعب الايراني بدقة.

ولفت الى ان العمل والتنفيذ من قبل اطراف الاتفاق النووي هو المعيار بالنسبة للحكومة الايرانية وليست الاقوال.

وأكد امير عبداللهيان على ضرورة ان تولي بريطانيا الاهتمام على ان العمل بتعهداتها هو الطريق الوحيد لاعادة بناء العلاقات بين البلدين كما ان طهران سترد بشكل مناسب على أية خطوة ايجابية وبناءة.

وفي سياق آخر أكد على ضرورة الاهتمام بالاوضاع الانسانية في اليمن والبحرين كما عدّ تشكيل حكومة شاملة في افغانستان تعكس مشاركة جميع الاطياف والقوميات بمثابة السبيل الوحيد لارساء الاستقرار والسلام المستدام بهذا البلد.
من جهتها أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية في اللقاء عن استعداد بلادها لتسديد ديونها المستحقة لايران.

واشارت الى الاتفاق النووي، وقالت: فيما يتعلق بالاتفاق النووي فان الجميع في الوقت الحاضر يولي الاهتمام بموضوع موعد بدء العملية التفاوضية.

كما اعربت وزيرة الخارجية البريطاني عن شكرها للجمهورية الإسلامية الايرانية لتسهيلها مغادرة الرعايا البريطانيين المتبقين في أفغانستان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا
طوكيو ترحب بطلب تايوان للانضمام لاتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ
الرئيس العراقي يبحث ورئيس الوزراء الكويتي تعزيز التعاون ودعم استقرار المنطقة
طهران وأنقرة تتفقان على عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وأذربيجان وتركيا في طهران
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا
حماس: الانتخابات القروية المجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية
صالح يؤكد لأردوغان أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة
الاحتلال يغلق وسط الخليل و"شارع بئر السبع" لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري
لافروف يلتقي وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة
الصحة العالمية تحذر: الهواء الملوّث يقتل الملايين ويفاقم انتشار كورونا
الرئيس الفنزويلي يدعو أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى إنشاء منظمة أممية جديدة
البيت الأبيض يرد على "اعتذار" بايدن لماكرون على خلفية "أزمة الغواصات"
الامم المتحدة: نرفض والمجتمع الدولي أي حديث عن تبديل الحكم المدني بالسودان إلى حكم عسكري
الرئيس صالح لعبداللهيان: العراق يسعى لان يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوب المنطقة
رئيس مجلس القضاء الأعلى يرد على تصريحات غوتيريش عن القصاص من قاتلي الشهيد الصماد
مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري
تحديات وفرص يواجهها أمن إسرائيل القومي
مفوضية الانتخابات تقيم حفل توقيع مدونة السلوك الإنتخابي في البصرة
محمد علي الحوثي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة يتفقدان الجرحى بالحديدة
رصد تشققات جديدة في البركان المتفجر في جزر الكناري وأكثر من 5 الاف شخص يخلون منازلهم
الرئيس رئيسي: لا نثق بوعود الحكومة الامريكية
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن قطع العلاقات مع المغرب
سلمان بن عبد العزيز: إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا معها الى نتائج ملموسة
المجلس التنسيقي للقوائم يحذر من خطورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية على مراحل
الأردن يؤكد دعمه لمشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في العراق
طائرات القوة الجوية تنفذ ضربات مدمرة لأوكار داعش في كركوك
الجهاد الاسلامي تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى شمال غزة