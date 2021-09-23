طائرات القوة الجوية تنفذ ضربات مدمرة لأوكار داعش في كركوك

نفذت طائرات القوة الجوية العراقية السوخوي 25، و الـ F_16، ضربات مدمرة لأوكار ارهابيي داعش في كركوك.

موقع تابناك الإخباري_ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، فقد جاء هذا الاستهداف "بتخطيط وإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، وبتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وخلية الاستهداف التابعة الى قيادة العمليات المشتركة".

واضاف البيان: نفذت طائرات القوة الجوية العراقية ثلاث ضربات مدمرة في وادي شاي ضمن قاطع عمليات كركوك، بواسطة طائرات السوخوي 25، استهدفت خلالها أوكار للإرهابيين.

وتابع: فيما نفذت طائرات ال F_16 ضربات أخرى، اجهزت فيها على ما تبقى من هذه الأوكار، وقد شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد واصوات انفجرات مدوية في المكان.