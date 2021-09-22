أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة يلتحقون بمقاعد الدراسة وفق بروتوكول صحي خاص بكورونا

التحق اليوم الثلاثاء 10 ملايين و500 ألف تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة للسنة الدراسية 2021-2022 وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بالقطاع التعليمي.

موقع تابناك الإخباري_وأشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2021-2022 من المدرسة الابتدائية "أبزار محمد" ببلدية المحمدية بالجزائر العاصمة.

وأوضح بلعابد أن تأجيل الدخول الدراسي إلى غاية 21 سبتمبر، كان بهدف إعطاء فرصة أكثر لتلقيح منتسبي القطاع والتأكد من توفر كل المؤشرات الضامنة لدخول مدرسي آمن، إضافة إلى ترك متسع من الوقت لتحضير وانهاء مختلف العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي وكذا نزولا عند رغبة المجموعة التربوية بمناطق الجنوب المعروفة بالحرارة المرتفعة.

ويتسم هذا الموسم الدراسي الجديد بلجوء الوزارة إلى الاجراءات الاستثنائية لا سيما تكييف المخططات التعليمية بما يتماشى وضمان التعليمات الأساسية للتلاميذ حضوريا والبروتوكول الصحي الذي فرضته الوضعية الوبائية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا.