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الحلبوسي يتفقد المشاريع الخدمية في الأقضية الغربية

اطلع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، على سير المشاريع الخدمية في الأقضية الغربية.
رمز الخبر: ۵۷۳۷۴
تأريخ النشر: 21 September 2021

أجرى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، يرافقه محافظ الأنبار علي فرحان ووزير التخطيط خالد بتال، أمس الاثنين، جولةً ميدانيةً اطلع فيها على سير المشاريع الخدمية في الأقضية الغربية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقتة "تابناك" إن "الحلبوسي تفقَّد سير العمل في مشروع تأهيل طريق الرمادي – القائم، والمرحلة الثانية حديثة – راوة، المُنفَّذ من قبل المحافظة على تخصيصات تنمية الأقاليم، والذي سيربط الأقضية الغربية بمركز المدينة وبغداد".

وأضاف البيان: "كما سيشمل المشروع تنفيذ أكثر من 10 جسور، ويعدُّ من أهم المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، كونه سينشِّط الحركة الاقتصادية في تلك الأقضية، وسيُسهم في تطوير حركة السياحة مستقبلاً".

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الحلبوسي يتفقد المشاريع الخدمية في الأقضية الغربية
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