قائد الثورة يهنئ بتتويج ايران ببطولة آسيا بالكرة الطائرة

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة توّج يوم امس الاحد ببطولة آسيا بفوزه في النهائي على نظيره الياباني 3-0 .

هنأ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بتتويج المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة ببطولة آسيا.

وجاء في رسالة وجهها سماحة القائد بالمناسبة اليوم الاثنين: الانتصار الباهر للمنتخب الوطني بالكرة الطائرة حلو المذاق جدا للشعب الايراني. اوجه لكم خالص الشكر ايها الشباب الاعزاء ومدربكم الايراني.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة توّج يوم امس الاحد ببطولة آسيا بفوزه في النهائي على نظيره الياباني 3-0 .

وكانت ايران قد فازت في المرحلة الاولى على هونغ كونغ 3-0 وتايلندا 3-0 وباكستان 3-0 وفازت في المرحلة الثانية على كوريا الجنوبية 3-0 وتايوان 3-0 ومن ثم فازت على الصين في الدور نصف النهائي 3-1 وعلى اليابان في النهائي 3-0 .