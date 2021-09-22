اسلامي يلتقي رئيس شركة روس اتوم في فيينا

ولفت غريب ابادي، ان هذا اللقاء هو الاول للرئيس الجديد لمنظمة الطاقة النووية الايرانية على هامش الاجتماع السنوي العام لوكالة الطاقة الذرية.

التقى رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، يوم أمس الاثنين بفيينا، رئيس شركة "روس اتوم" النووية الروسية؛ وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكتب سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا "كاظم غريب ابادي"، ان اللقاء بين اسلامي ونظيره الروسي، جاء على هامش الاجتماع السنوي الخامس والستين للجمعية العمومية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي استضافته عاصمة النمسا اليوم.

ولفت غريب ابادي، ان هذا اللقاء هو الاول للرئيس الجديد لمنظمة الطاقة النووية الايرانية على هامش الاجتماع السنوي العام لوكالة الطاقة الذرية.

و وصف السفير الايراني في فيينا، نتائج المباحثات الايرانية الروسية خلال الاجتماع، "بناءة" وقد استعرض الجانبان القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين.