اللجنة العليا لبناء المدارس تقرر سحب الاخيرة من المحافظات غير المهيِّئة للأراضي المناسبة

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم اجتماع اللجنة العليا لبناء المدارس، وتم اقرار سحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة لبنائها.

قررت اللجنة العليا لبناء المدارس، اليوم الاثنين، سحبها من المحافظات غير المهيِّئة للأراضي المناسبة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقتة "تابناك" أن "الكاظمي ترأس اجتماع اللجنة العليا لبناء المدارس وأشار في مستهل الاجتماع إلى أن توفير بيئة مناسبة للتعليم وسير العملية التربوية، يبدأ أولاً من توفير الأبنية المدرسية اللائقة بأعداد تراعي معيار الكثافة السكانية، وأولوية المناطق المحرومة".

ووجه رئيس الوزراء "الوزارات والدوائر المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، التي من شأنها أن تسهّل عملية تنفيذ مشروع الأبنية المدرسية ومتابعته، والإشراف على سير الإنجاز في مختلف المحافظات".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث إقرار التصاميم الأمثل والأنسب للأبنية، وتسهيل عمل اللجنة من جهة توفير الأراضي، وتجاوز المعوّقات الإدارية والروتينية التي تقف أمام المشروع".

وبين أنه "تقرر خلال الاجتماع مبدئياً سحب المدارس من المحافظات التي لم تهيّئ الأراضي اللازمة لبناء المدارس الخاصة بها، وجعل أولوية البناء للمحافظات التي أكملت فرز قطع الأراضي وانتهت من تهيئتها".