مطبعة وارث التابعة للعتبة الحسينية.. رائدة في عالم الطباعة في العراق والمنطقة

تساهم مطبعة دار الوارث التابعة للعتبة الحسينية المقدسة بشكل فعال في الصناعة الوطنية العراقية، تؤدي دوراً مهماً على صعيد نشر الثقافة في العراق، أن كان من ناحية القضايا التي تتناولها في الكتب المطبوعة، أو لناحية جودة الكتب.

موقع تابناك الإخباري_وتتميز مطبعة وارث، باستخدامها طابعات ذات منشأ عالمي وجودة عالية وتقنيات حديثة، تعطي للكتاب سمة جمالية والواناً حقيقية، تماشياً مع جميع مشاريع العتبة الحسينية المقدسة، التي من شروط انتاجها أن يكون عالي الجودة.

وتحرص الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على توفير فرص عمل لجميع شراح المجتمع العراقي، كما تدخل ارباح المطبعة ضمن المشاريع العتبة الحسينية المقدسة التي تتبناها مثل بناء مدارس ومشاريع خدمية اخرى.

وتعد مطبعة دار الوارث في العتبة الحسينية المقدسة واحدة من اهم المطابع الرائدة في العراق، لما فيها من اجهزة طباعة حديثة، وهي تستمر في توسعة خطوط انتاجها، وتطبع آلاف النسخ من المجلات والكتب والاعلانات، اضافة الى البوسترات والمطبوعات الاخرى التي تحتاجها العتبة الحسينية والدوائر الحكومية الاخرى.