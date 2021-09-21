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تفاصيل عملية السيطرة على مديرية مدغل وتطويق معسكر ماس من الجهة الجنوبية

شن مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة من جبهة المخدرة تجاه معسكر ماس والمناطق المحيطة به من الجهة الجنوبية، بعد ان استكملو السيطرة على الاماكن الغربية للمعسكر ابتداء من الجفرة وصولا الى جوار معسكر ماس من اتجاه الغرب.
رمز الخبر: ۵۷۳۲۹
تأريخ النشر: 20 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وبدأ المقاتلون تحركاتهم من اتجاه المخدرة من ثلاث مسارات متزامنه "مسار النجد ــ مسار الضيق ــ مسار المخدرة"، تمكنوا خلالها من السيطرة على عشرات المواقع والتباب والقرى، اهمها التباب السود وتباب الصياد وتباب عصيدة وقرية الجدعان وقلعة الجدعان التاريخة.

وقطع مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية القادمون من مسار النجد خط هيلان الرابط بالمخدرة والجبهات المحيطة بها، حيث تمكنوا من السيطرة على مثلث هيلان، مانعين تعزيزات قوات التحالف السعودي، مع اجبارهم على محاولة اتخاذ طرق فرعية ترابيه لمواجهة تقدم مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وواصل مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمهم من المسارات الثلاث، متمكنين من السيطرة على مديرية مدغل الجدعان بالكامل، وقطع الخط الإسفلتي الرابط بين معسكر ماس بمدينة مأرب وصولا الى جبل وتباب تبين المطلة على المعسكر.

وتكبدت قوات التحالف خلال العملية خسائر مادية وبشرية كبيرة، حيث تم اعطاب وتدمير اكثر من 80 آلية، وقتل وجرح أكثر من 200 من قوات التحالف، بينهم قيادات هامة، اضافة الى عدد من قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي.

 

         

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تفاصيل عملية السيطرة على مديرية مدغل وتطويق معسكر ماس من الجهة الجنوبية
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