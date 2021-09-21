تأخر جلسة البرلمان بسبب نفاذ المازوت.. والنائب الموسوي يجري اتصالات لتأمين المازوت الإيراني

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​ابراهيم الموسوي​ أنه أجرى اتصالات لتأمين مولد كهربائي، وتمّ إرساله إلى ​قصر الأونيسكو​ حيث تنعقد ​جلسة مجلس النواب.

موقع تابناك الإخباري_أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​ابراهيم الموسوي​ أنه أجرى اتصالات لتأمين مولد كهربائي، وتمّ إرساله إلى ​قصر الأونيسكو​ حيث تنعقد ​جلسة مجلس النواب.

وأوضح النائب الموسوي أن كتلة الوفاء للمقاومة ابدت الاستعداد لتأمين مادّة ​المازوت​ في حال الحاجة، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات بشركة "الأمانة" لتأمينها، ولكن الأمين العام لمجلس النواب ​عدنان ضاهر​ أبلغنا أنّ المازوت متوفّر، وأنّهم بحاجة فقط إلى مولّد كهربائي.

ولفت إلى أنه جرى تأمين مولد كهربائي من الضاحية الجنوبية لبيروت، لتأمين الكهرباء لجلسة مجلس النواب، التي من المفترض أن تعطي الثقة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وتأخر انعقاد الجلسة نحو نصف ساعة بانتظار تأمين المازوت وإعادة التيار الكهربائي إلى القاعة الداخلية.