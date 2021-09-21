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قائد الحرس الثوري:

فشل الولايات المتحدة الذريع واحتضار السعودية الحالي هما نتيجة للمقاومة

ان الاسلام تخطى عقبات كبرى وان براعم الامل تنمو اليوم في قلوب شباب العالم المتفائلة.
رمز الخبر: ۵۷۲۸۷
تأريخ النشر: 20 September 2021

اعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، أن فشل الولايات المتحدة الذريع والاحتضار الحالي للسعودية هما نتيجة للمقاومة، مبينا أنه "اليوم لم نعد نرى أمريكا خطرة، بل أمريكا مهزومة وهاربة ومكتئبة".

ویذکر أنه اكد اللواء سلامي في كلمته الاحد خلال ملتقى "الاقتدار العاشورائي" للحرس الثوري في مدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب ايران بانه حينما نرى الان ساحة المواجهة بين الاسلام والكفر نشاهد انتصار الاسلام وقال: اننا لا نرى اليوم بعدُ اميركا خطيرة بل اميركا مهزومة وهاربة ومكتئبة.

واضاف: اننا لا نرى الان كذلك النظام السعودي القادر على مهاجمة الشعب اليمني الاعزل باي صورة كانت وان صوت هذه القوى هو الان في حال الاحتضار.

واكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية قائلا: ان الاسلام تخطى عقبات كبرى وان براعم الامل تنمو اليوم في قلوب شباب العالم المتفائلة.

وقال: في داخل بلادنا ايضا ورغم جميع الظروف الطبيعية او المفروضة يقاوم الشعب الايراني، وان العقبات تجري ازالتها الان، والمصاعب تتجه للتسهيل والطرق قيد التمهيد والمسلمون يتجهون نحو الشموخ.

واعتبر السبب في هذه الانتصارات بانه يعود لمقاومة الشعب الايراني العظيم واضاف: حينما تجري السيول او تقع الزلزال او يتفشى مرض كورونا فان الشعب الايراني العظيم والتعبويين يسارعون الى مساعدة بعضهم البعض وان التعبويين يجعلون من انفسهم درعا واقيا للشعب.

واكد بان العالم كله يغبط وجود شعب صامد امام القوى الكبرى منذ اكثر من 4 عقود من الزمن وقال: ان اسم ايران يتم التعريف به بالعظمة والمحبة والتقدم والتلاحم والوحدة وان هذا الشعب يحب امامه وقائده على الدوام.

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