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ابو دقة: المقاومة افشلت القبة الحديدية.. وعلى العرب رفض التطبيع ومقاطعة الاحتلال

رمز الخبر: ۵۷۲۷۶
تأريخ النشر: 19 September 2021

قال القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام ابو دقة ان المقاومة الفلسطينية افشلت القبة الحديدية، مصيفا انه على الدول العربية أن تفي بالتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التطبيع معه.

وأضاف في تصريح لموقع تابناك للأخبار اليوم الاحد: "يجب على الجميع أن يستفيد من دروس المقاومة الفلسطينية كيف فشلت هذه القبة الحديدية والتي لم تعد تصلح ولم تعد تحمي دولة الاحتلال نفسها وهذا بتعبير وبتقرير من الأجهزة الإسرائيلية التي أقرت عن فشل المنظومة الأمنية ومن ضمنها القبة الحديدية" .

واكمل: نحن نرفض التطبيع ونرفض التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي ونرفض استمرار الخديعة لبعض الدول العربية بأن هذا الاحتلال لديه من القوة الأمنية والعسكرية، واليوم هي تبني علاقات اقتصادية، ويأتي هذا في سياق التعاون الأمني المرفوض من قبل شعبنا.

واردف: على جميع الدول العربية أن تفي بالتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعدم التطبيع معه لأن ذلك يشكل طعنة في خاصرة شعبنا الفلسطيني وهو يخدم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر.

*الأسرى الأبطال حققوا مبتغاهم في ضرب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

قال القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام ابو دقة، اننا "كنا نتوقع أما الاعتقال أو الاستشهاد أو الخروج خارج الوطن" .

وأضاف في تصريح لموقع تابناك للأخبار اليوم الاحد: ما حصل يأتي في سياق الجهود الاستخبارية للاحتلال الإسرائيلي ولكنه لا يكسر إرادة الأسرى الفلسطينيين ولا يمنعهم من المحاولات المتكررة للخروج من داخل السجن لأن هذا حق طبيعي، فهو تفكير دائم للأسير الفلسطيني لكي يتخلص من الاحتلال، وشعبنا يسعى أن يتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.

واكمل: نعتقد أن الأسرى الأبطال قد نجحوا وقد حققوا مبتغاهم في ضرب المؤسسة الأمنية، ورغم حادثة الاعتقال لن ينجح الاحتلال من ترميم صورته التي انهزمت وانكسرت أمام صمود وإرادة الأسرى الفلسطينيين.

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