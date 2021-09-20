اردوغان: سنتخذ بعض الخطوات لبناء مفاعلات نووية جديدة

موقع تابناك الإخباري_قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستتخذ بعض الخطوات لبناء مفاعلات جديدة للطاقة النووية في ولاية سينوب شمال البلاد، ومنطقة تراقيا بشمال غرب البلاد.

وفي كلمة له، في لقاء عقده مع شباب جامعيين في ولاية مرسين جنوبي تركيا، أكد أردوغان أن "مشاريع الطاقة النووية في سينوب وتراقيا من شأنها أن تعزز قوة الطاقة المتجددة وتساهم في تخفيض الأسعار، وأن محطة "آق قويو" النووية التي يجري بناؤها في مرسين حاليا، ستشكل نموذجا في هذا الإطار، وسيكون لها دور مهم في تأمين العاملين".

ولفت الرئيس التركي الى أن بلاده "اكتسبت 13 ألف مهندس متخصص بالطاقة النووية، وأن هذا العدد سيزداد أكثر، وهذا يعني إعداد العاملين للمحطات الثانية والثالثة مبكرا"، مبيناً أن حكومته تخطط لافتتاح الوحدة الأولى من "آق قويو" في النصف الأول من 2023، وستسعى جاهدة لإنهاء الوحدات الثلاث الأخرى في أقرب وقت.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/ كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل عام 2023، بعد أن تم وضع حجر أساسها في أبريل/ نيسان 2018.



