استبعاد مرشحة من سباق الانتخابات البرلمانية المبكرة على خلفية شراء بطاقات لناخبين

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، استبعاد مرشحة من الانتخابات البرلمانية المبكرة للاشتباه بشرائها أصوات ناخبين.

موقع تابناك الإخباري_وقالت المفوضية، التي تدير عمليات الانتخابات في العراق، إن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قرر إلغاء المصادقة على المرشحة أشواق فهد عبود الغريري وحجب الأصوات التي تحصل عليها يوم الاقتراع".

وأضافت، أن "القرار جاء لوجود دعوى جزائية ضدها لقيامها بشراء بطاقات ناخبين"، لافتاً أن "القرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام".

والمرشحة التي استبعدت وفق المفوضية، هي أشواق العبيدي، مرشحة في بغداد ضمن تحالف "عزم" برئاسة رجل الأعمال والسياسي السُني خميس الخنجر، وهي أول مرشحة يجري استبعادها عن الانتخابات.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/تموز، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.