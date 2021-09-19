قرقاش: اتفاقات السلام خلقت فرصا اقتصادية كثيرة وتسمح بالمساعدة في عملية السلام بشكل أكبر

ثمن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، ما أسماه "مساعي الولايات المتحدة في توسيع دائرة السلام بالمنطقة".

موقع تابناك الإخباري_وخلال لقاء وزاري افتراضي عقده وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الجمعة مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع الذي أبرمتها الدول العربية الثلاث، زعم قرقاش، أن "اتفاقات السلام خلقت فرصا اقتصادية كثيرة، كما أنها تسمح بالمساعدة في عملية السلام بشكل أكبر".

وقال إن أبوظبي "تسعى للوصول إلى حل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي". وأردف: "سنواصل جهودنا لتعميق وتنويع مسار السلام في المنطقة".

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع تل أبيب، تلتها البحرين، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بكيان الاحتلال.

وأجمع الفلسطينيون على اعتبار هذه الاتفاقيات خيانة وطعنة في الظهر.