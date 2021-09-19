زوار الإمام الحسين (ع) يواصلون الزحف إلى كربلاء إحياء لذكرى الأربعينية

وصلت حشود من الزائرين الى مدينة كربلاء بعد ان قطعت مئات الكيلومترات سيراً على الاقدام بدءًا من اقصى مدن جنوبي البلاد، وصولا إلى مرقد الإمام الحسين (ع) ومكان استشهاده للمشاركة في الأربعينية.

موقع تابناك الإخباري_ويعد السير على الأقدام وصولاً إلى مدينة كربلاء أحد أشكال إحياء ذكرى أربعين استشهاد الإمام الحسين (ع)، في رحلة تستغرق فترة قد تصل إلى (4-5) أيام يمر خلالها المتجهون إلى كربلاء بمحطات عديدة أبرزها قضاء داقوق، وقضاء طوز خورماتو، ومنطقة سليمان بيك وناحية امرلي.

وتنتشر في جميع هذه المناطق مخيمات ومواكب تقدم الخدمات على اختلافها والأطعمة مجاناً للزائرين.

ويسير ملايين المسلمين سنوياً، من عدة مناطق عراقية بإتجاه مدينة كربلاء، وسط العراق، في يوم 20 صفر الهجري، لأداء زيارة الأربعينية، والتي تأتي بعد 40 يوم من ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) في كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.