أردوغان يتفقد أعمال بناء محطة "آق قويو" للطاقة النووية بولاية مرسين

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، سير أعمال بناء محطة "آق قويو" للطاقة النووية في ولاية مرسين جنوبي البلاد.

موقع تابناك الآخباري_واطلع أردوغان من المسؤولين على معلومات حول سير أعمال البناء، بعد ان التقى بـ113 مهندسا تركيا من أصل 186 تم إرسالهم إلى روسيا لتلقي التعليم في الطاقة النووية قبل المشروع، والذين قاموا بدور فعال في البناء.

ورافق الرئيس أردوغان خلال الزيارة، نائبه فؤاد أوقطاي، ووزراء الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والخزانة والمالية لطفي ألوان، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

وأيضا، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والسفير الروسي لدى أنقرة، ألكسي يرهوف، ومسؤولون آخرون.

وتجدر الإشارة أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول العام 2023، بعد أن تم وضع حجر أساسها في أبريل/نيسان 2018.