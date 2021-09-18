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مسيرة في جنين دعماً للأسرى وتأكيدات على مواصلة النضال لتحريرهم

نظمت القوى الوطنية والاسلامية في بلدة يعبد بمحافظة جنين، اليوم الجمعة ، مسيرة بعد صلاة الظهر ، تضامنا ودعما للمحررين مناضل إنفيعات وأيهم كممجي، وتضامنا مع عوائلهما وابطال الحرية الأسرى زكريا الزبيدي ومحمود العارضة ومحمد العارضة ويعقوب غوادرة.
رمز الخبر: ۵۷۱۴۶
تأريخ النشر: 18 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ورفع المشاركون صو الاحرار الستة ولافتات تضامنية، ورددوا الشعارات الوطنية. وجابت المسيرة شوارع يعبد، ثم توجهوا لمنزل عائلة مناضل، واقيم مهرجان تضامني هناك.

وحيا القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان أهالي الأسرى والأحرار وشجاعة ومواقف أهالي يعبد ومؤسساتها وفعالياتها بتأدية الواجب الوطني والوقوف لجانب الاحرار تحدياً للاحتلال وتهديداتهم.

وأكد عدنان أن الشعب الفلسطيني لن يخذل أيهم ومناضل، وستبقى ابواب قلوبهم ومنازلهم مفتوحة لهم ، وقال ”إن أكثر من أغاظ الاحتلال، توحدنا وتلاحمنا وخروجنا في كل مكان منذ نفق الحرية لمواجهته وتحديه، والتاكيد على التمسك بوحدتنا ومقاومتنا التي تقف بقوة لجانب الأسرى والمحررين “، وأضاف ”على قلب رجل واحد، نحذر الاحتلال من الاستمرار بالقمع والتنكيل باسرانا وعقابهم والانتقام منهم في سجونه، وسنبقى معهم حتى الانتصار على السجن والسجان".

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