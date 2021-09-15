النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۵مشاهدات
‍ پ

تشديد الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية أمرٌ منطقي

يُذكَر أنّ رئيس مُنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في إيران، وأجريا محادثات وصفوها بـ "الجيدة والبنّاءة".
رمز الخبر: ۵۷۰۸۳
تأريخ النشر: 15 September 2021

مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي يقول إنّ "تشديد الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية أمرٌ منطقيّ".

ویذکر انه شدَّد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، على أنّ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيُواجَهون بالقوانين والقرارات الجديدة، بالتدريج.

وفي تغريدةٍ له في "تويتر"، رأى آبادي أنّ "تشديد الإجراءات الأمنية في المنشآت النووية الإيرانية أمرٌ منطقي".

ولفت إلى أنّه "سيتم السماح لمفتشي الوكالة بالعمل على صيانة أجهزة الرقابة المحدَّدة، واستبدال بطاقات الذاكرة المُخصَّصة لهذه الأجهزة"، مشيراً إلى أنّ "كيفية القيام بهذا الأمر وتوقيته يتمّان عبر الاتفاق مع طهران".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في زيارته الاخيرة إنّ الوكالة لديها "كل الوسائل الفنية التي تحتاج إليها لمواصلة الحصول على المعلومات بشأن المراقبة في إيران"، مضيفاً أنّ "بدء تشغيل خدمة المراقبة في إيران سيكون في غضون أيام، وقريباً جداً".

يُذكَر أنّ رئيس مُنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في إيران، وأجريا محادثات وصفوها بـ "الجيدة والبنّاءة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي الايرانية تبحث زيادة الصادرات غير النفطية
صرخة الفيصل تكتب نهاية المغامرة السعودية
ابن سلمان ينفق أموال الاستثمارات السعودية خوفاً على سمعته الشخصية
مشروع ربط آلاف القرى الايرانية بشبكة الانترنت
إنتاج المحطات الكهروحرارية ينمو 9 % في ايران
مقتطفات من السیرة العطرة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام
قائد عسكري ايراني: مهمة المجموعة البحرية 75 اثبتت فشل الضغوط الاميركية / ضرورة انتاج اسلحة متطورة وقادرة على مباغتة العدو
ايران تهدف الى رفع توليد الطاقة الكهروذرية الى 8 آلاف ميغاواط
ترحیب الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي بعضوية إيران الدائمة
الصادرات الايرانية الى العراق تسجل نموا بنسبة 31 %
الزهار: لا يمكن أن نتخلى عن سلاحنا
رفع عدد الزائرين الايرانيين لمراسم الأربعين إلى 60 ألف
ايران لم تمنح وكالة الطاقة الذرية أي معلومات جديدة حول برنامجها النووي
بكين تتجاهل مقترحا أمريكيا لعقد قمة مباشرة بين بايدن وشي
الرئيس الايراني: الاستفادة من قدرات الفضاء الافتراضي أمر ضروري لنمو البلاد وتميُّزها
رئيس الجمهورية سيشارك في قمة دول منظمة شنغهاي التي تعقد في طاجيكستان
وزير الصحة: لقاح "فخرا" من اللقاحات الفعالة وعالية الجودة
العراق جاد في تنفيذ المشاريع الاقتصادية مع ايران
شقيق الأسير زكريا الزبيدي: أخي دخل غرف الإنعاش
ايران ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حال استمرت بالانحياز لصالح أمريكا
البنتاغون: أي حرب مع الصين أو روسيا ستدمر العالم
في زيارة غيرمعلنة؛ بوتين يلتقي الأسد في الكرملين
اليونان: تحطم طائرة خفيفة على متنها مستوطنان إسرائيليان
السفير الايراني في بغداد: الغاء تأشيرة العراق للمسافرين جوا فقط
ايران لطالما دعمتنا في مواجهة اللحظات العسيرة
شاب فلسطيني ينفذ عملية طعن غرب القدس
سقط الرهان على الأمريكي الذي فشل في منع وصول السفن رغم الضغوط والتهديدات
قائد عسكري ايراني: مهمة المجموعة البحرية 75 اثبتت فشل الضغوط الاميركية / ضرورة انتاج اسلحة متطورة وقادرة على مباغتة العدو
امير عبداللهيان: نرحّب بالمفاوضات التي تحقق نتائج ملموسة
التزام واشنطن وطهران أقصر طريق لاحياء الاتفاق النووي