النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۰مشاهدات
‍ پ

موظفات يعدن إلى عملهن في مطار كابول بعد أقل من أسبوعين على سيطرة طالبان عليه

بعد أقل من شهر من سيطرة حركة طالبان الأفغانية على كابول، عادت بعض الموظفات إلى عملهن في مطار العاصمة.
رمز الخبر: ۵۷۰۳۷
تأريخ النشر: 13 September 2021

موقع تابناك الإخباري_ومن بين أكثر من 80 موظفة كنّ يعملن في المطار قبل سقوط العاصمة في أيدي طالبان في 15 آب/أغسطس، انضمت 12 سيدة فقط إلى صفوف الموظّفين العائدين هذا الأسبوع.

وهن من بين قلة قليلة من النساء في العاصمة اللواتي سُمح لهنّ بالعودة إلى العمل، إذ أمرت الحركة معظمهنّ بعدم استئناف وظائفهنّ حتى إشعار آخر.

قيّدت طالبان حقوق المرأة في أفغانستان بشكل كبير في ظل فترة حكمها السابقة بين 1996 و2001، لكن منذ عودتها إلى السلطة الشهر الماضي أعلنت الحركة أنها سوف تطبّق نظاما أقل تطرفا.

وبحسب مسؤولي قطاع التعليم في طالبان، فإنّه سيُسمح للنساء بالالتحاق بالجامعة ما دامت غرف الدراسة مفصولة بحسب الجنس أو على الأقل مقسومة بستارة، لكن يتعيّن عليهن أيضًا ارتداء عباءة ونقاب.

وبموجب القوانين الجديدة، يمكن للمرأة أن تعمل "وفقا لمبادئ الإسلام" التي تراها طالبان، إنّما من دون أن تفصح عن تفاصيل أكثر حتى الآن حول ما قد يعنيه ذلك بالضبط.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
آثار القصف الاسرائيلي الذي استهدف عدة مواقع في قطاع غزة فجرًا
طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة
بنغلاديش..السلطات تعيد فتح المدارس بعد اغلاق لأكثر من عام
تركه ينزف .. الاحتلال يطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل
في ختام زيارته .. رئيس الوزراء العراقي يزور مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد
مسيرة تطالب بوقف تسليح "اسرائيل" وترفض ان تكون لندن مركزًا يساهم في قتل الفلسطينيين
السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لإدارة وصيانة مرافق العاصمة الإدارية
وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش يناقشان الخطة الأمنية لزيارة الأربعين في كربلاء والنجف
رئيس أركان الجيش المصري يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات
لإطلاق ورشة عمل سريعة تضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض
إجراء كوريا الشمالية اختبارًا لصاروخ جديد طويل المدى يشكل تهديدا لسلام وأمن اليابان
الأسرى يمهلون الاحتلال حتى الجمعة القادمة لوقف إجراءاته القمعية
كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا طويل المدى من نوع "كروز"
رئيسة مجلس النواب الأميركي قلقة بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي
هجوم بطائرات مسيرة على موقع أمريكي قرب مطار أربيل
معلومات خاصة: هجوم أربيل استهدف محطة أمنية تابعة للموساد الاسرائيلي قرب المطار
بيدرسن يصف محادثاته مع وزير الخارجية فيصل المقداد بـ"الناجحة جداً"
الظواهري: الواجب في هذه المرحلة هو إنهاك العدو اقتصادياً وعسكريا
الجهاد الإسلامي في ذكرى تحرير غزة: استُلهم من انتصار المقاومة اللبنانية عام 2000
مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة
عودة النازحين مع استعادة وتأمين مديرية رحبة من مسلحي قوى التحالف السعودي
الفصائل تدعو لإعادة صياغة البرنامج الوطني وفق استراتيجية وطنية ترتكز على المقاومة
طائرة ايران تسقط هونغ كونغ بمستهل بطولة آسيا
محكمة الاحتلال في الناصرة تمدد اعتقال الأسرى الأربعة 9 أيام
تحقيقات الاحتلال تقول إن الأسرى الأربعة لا يعرفون مكان الاثنين الباقين
الأفغان يؤكدون فشل الولايات المتحدة بعد 20 عاما على هجمات نيويورك
الحية في ذكرى تحرير غزة: ذكرى بطولة وتضحية أكدت أن المقاومة تنتصر
ضحايا جراء حادث "مقطورة" و"ميكروباص" بجسر السويس شرقي القاهرة
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل الى طهران