موظفات يعدن إلى عملهن في مطار كابول بعد أقل من أسبوعين على سيطرة طالبان عليه

بعد أقل من شهر من سيطرة حركة طالبان الأفغانية على كابول، عادت بعض الموظفات إلى عملهن في مطار العاصمة.

موقع تابناك الإخباري_ومن بين أكثر من 80 موظفة كنّ يعملن في المطار قبل سقوط العاصمة في أيدي طالبان في 15 آب/أغسطس، انضمت 12 سيدة فقط إلى صفوف الموظّفين العائدين هذا الأسبوع.

وهن من بين قلة قليلة من النساء في العاصمة اللواتي سُمح لهنّ بالعودة إلى العمل، إذ أمرت الحركة معظمهنّ بعدم استئناف وظائفهنّ حتى إشعار آخر.

قيّدت طالبان حقوق المرأة في أفغانستان بشكل كبير في ظل فترة حكمها السابقة بين 1996 و2001، لكن منذ عودتها إلى السلطة الشهر الماضي أعلنت الحركة أنها سوف تطبّق نظاما أقل تطرفا.

وبحسب مسؤولي قطاع التعليم في طالبان، فإنّه سيُسمح للنساء بالالتحاق بالجامعة ما دامت غرف الدراسة مفصولة بحسب الجنس أو على الأقل مقسومة بستارة، لكن يتعيّن عليهن أيضًا ارتداء عباءة ونقاب.

وبموجب القوانين الجديدة، يمكن للمرأة أن تعمل "وفقا لمبادئ الإسلام" التي تراها طالبان، إنّما من دون أن تفصح عن تفاصيل أكثر حتى الآن حول ما قد يعنيه ذلك بالضبط.